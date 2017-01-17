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Проверьте, все ли возможности интернета вы используете?
Иван Завьялов   
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Возможно, лет пять-десять назад пенсионеры и Интернет казались понятиями совершенно несовместимыми, однако сейчас все больше людей старшего поколения с удовольствием пользуются компьютерными благами. Начнем с того, что раз уж вы читаете этот материал, значит, как минимум информационную функцию Сети вы освоили. А ведь уже и учеными доказано, что общение пожилых людей с компьютером благоприятно сказывается на их здоровье. Да и вообще, здорово облегчает жизнь.

Довольно многие пенсионеры, овладевшие основами компьютерной грамотности (практически во всех регионах страны такое обучение предоставляется бесплатно в виде различных курсов), используют лишь самые очевидные и простые из безграничных возможностей интернета – поиск информации и общение с друзьями и родственниками. Для некоторых интернет и вовсе стал альтернативой телевизионным передачам, так как дает более полные и объективные сведения практически обо всем. Другие активно используют Сеть для общения. И в этом заключается важный положительный момент, особенно для одиноких пенсионеров: они получили великолепную возможность чаще общаться с родными и близкими, но также и расширять круг своего общения, например, заводить новые знакомства в различных интернет-сообществах по интересам.

Как не удивительно звучит, но благодаря интернету пенсионеры чаще выходят из дома – да просто потому, что в Сети доступны все афиши интересных мероприятий, причем и билеты можно купить здесь же на сайте. С другой стороны, выходить из дома, чтобы отстоять километровую очередь в кассу, как раз не нужно – ведь оплатить услуги ЖКХ и т.п. можно в интернете. А если плохое самочувствие или просто не хочется идти, можно заказать продукты или лекарства на дом, даже денежный займ на выгодных условиях можно оформить прямо в интернете (подробности по ссылке).

Уместно будет привести результаты различных исследований ученых из разных стран, которые сводятся к одному общему выводу – освоение компьютера людьми старше пятидесяти лет способствует активизации работы клеток мозга и росту новых нейронных связей. Не секрет ведь, что интеллект после выхода на пенсию начинает постепенно снижаться, а пользование компьютером помогает предотвращать возрастные изменения памяти, ухудшение сообразительности и скорости мышления. Даже просто поиск нужной информации в Сети отлично стимулирует деятельность мозга. Ученые доказали это научным способом: используя магнитно-резонансные сканеры для измерения мозговой активности, исследователи выяснили, что во время «интернет-сеанса» человек выполняет одновременно несколько задач (например, читает текст, просматривает картинки, запоминает информацию, переключается между вкладками и т.д.). А для пенсионера – это отличная тренировка для мозга!

Помимо зарядки для головы, интернет помогает пожилому человеку и по-другому позаботиться о здоровье. Например, сравнить цены на лекарства и купить нужное подешевле и поближе к дому, прочитать инструкцию при необходимости, выбрать лечебное учреждение или санаторий, а также записаться на прием в поликлинику. А еще можно обезопасить себя от мошенников, прочитав отзывы об очередном «чудодейственном» препарате, которое вам пытаются «впарить». Ну а совсем продвинутые пенсионеры даже подрабатывают в Сети, к примеру, продают в специальных интернет-магазинах вещи, сделанные своими руками, или же проводят обучающие занятия по скайпу.

Кстати, пожилым людям практически не грозит интернет-зависимость, считают ученые: от этого их «бережёт» жизненный опыт, ведь многое повидав в этой жизни им не грозит уход в виртуальный мир, как молодежи.

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