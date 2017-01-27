Примерим модные тенденции предстоящего весенне-летнего сезона на себя

Настоящей женщине, какой бы возраст она не представляла, свойственно следить за тенденциями в моде. Особенно интересоваться новинками хочется ближе к наступающей весне, а она не за горами.
Мода - понятие комплексное, и поэтому все составляющие гардероба должны нести в образе гармонию. Как всегда, леди абсолютно любых лет мило, эффектно и женственно будут выглядеть в платьях, и тут масса вариаций на тему... Трикотажные, шифоновые, шелковые... В пол, до середины икры, до и чуть выше колена - кому что идет. Но важно не переборщить и не удариться здесь в откровенное мини, не выглядеть в выбранном наряде смешной молодящейся бабушкой-девочкой.
Популярны в сезоне-2017 комбинезоны, строгие костюмы и одежда в спортивном стиле.
Что касается тканей, то на "гребне волны" легкие струящиеся материалы в повседневных нарядах, господство кружевных больших или малых вставок в вечерних или коктейльных. Актуальна, как говорят дизайнеры, будет сетка, умело вписанная в многослойную одежду. Также в предстоящем весенне-летнем периоде прочат популярность элементам гардероба, созданным на основе крупной вязки или плетения.
Что касается украшений нарядов, то модницам разрешено смело использовать все известные и доступные. Например, банты, рюши, вышивку или воланы. Опять же, не стоит перебарщивать, всех приятных деталек в дополнение к образу должно быть в меру.
Популярные цвета сезона - белый и синий. Первый может быть с разными оттенками: молочный, сероватый, с серебринкой и т.д. Синий допускает всю организованную им палитру: производные голубой и бирюзовый, светло- и темно-синий, с эффектом припыленности. Интересная тенденция - сочетание несочетаемого. К примеру, розово-оранжевая одежда. Но тут уж как женщины рассудят, может это направление и стоит попробовать использовать в своем гардеробе, а может лучше предоставить проявлять себя цветовой игрой в нарядах молодым.
Принты в этом сезоне тоже будет проявлять разнообразие на одежде своих хозяек. Крупные и мелкие, сочетаемые и трудноуживающиеся рядом. Также в тренде разной величины горох, крупные и узкие полосы.
В крое нарядов главенствовать собирается ассиметрия. Она будет ломать правильные линии, использовать разрезы на непривычных участках одежды. Модно "показать миру" какой-нибудь допустимый участок тела, например плечо или красивую руку. Естественно, женщинам старшего возраста перед примеркой смелого образа, стоит без прикрас оценить себя в зеркале. Но современные дамы стараются держать себя в порядке, поэтому вряд ли возникнет проблема чуть смелее, чем обычно, заявить о себе.
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