Поближе к солнцу: «северные» пенсионеры стали чаще уезжать на юг

В последнее время среди российских пенсионеров, всю жизнь проживших и проработавших в условиях сурового северного климата, все больше встречается тех, кто задумывается о переезде в теплые края. После выхода на заслуженный отдых им хочется больше солнца, тепла, чистого воздуха и спокойной жизни. Понятное дело, что многие из них выбирают для постоянного места жительства (пмж) города и станицы Краснодарского края.

В общем-то, на юг переезжают жители из многих отдаленных регионов нашей страны. Но вот, к примеру, труженикам районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий переехать в южный регион на пмж намного проще – все необходимые расходы оплачиваются Пенсионным фондом РФ. Этот закон российское правительство подписало еще в 2014 году, хотя еще не все пенсионеры об этом знают. Право на возмещение затрат, связанных с переездом, есть у неработающих пенсионеров севера, которые получают страховую пенсию или пенсию по гособеспечению. Только важно помнить, что местность, где северянин решил поселиться, не должна относиться к северным территориям. Кстати, и пенсия у человека, много лет отработавшего на Севере с хорошей зарплатой (за счет районных коэффициентов), после переезда в другой регион станет хоть и меньше, но все-таки останется выше, чем у «южного» пенсионера.

Благо, и переезд организовать в наши дни намного проще, чем раньше – для этого есть специальные компании, которые перевезут все необходимое «от двери к двери». Например, компания Гарантпост - ее главным делом уже больше двадцати пяти лет является быстрая и надежная доставка грузов, почты и других отправлений. Кроме того, многие пожилые люди, уезжая на пмж в курортные города Краснодарского края, заботятся таким образом не только о себе, но и о детях и внуках, которые с удовольствием будут навещать стариков и отдыхать.

С одной стороны, жизнь на юге, вблизи курортов, может оказаться не такой спокойной, как хотелось из-за обилия туристов и прочих отдыхающих. С другой стороны, это явление по большей мере сезонное, и остальные полгода можно жить вполне размеренно. К тому же, в этом есть и один достаточно серьезный плюс – на отдыхающих можно дополнительно подзаработать, что будет существенным подспорьем к пенсии. К примеру, сдавать жилье, изготавливать и продавать всякие интересные штуки из ракушек и многое другое. Главное – не бояться перемен, и вперед – к солнцу!

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ