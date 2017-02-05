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Омоложение с помощью лазера

Агнесса Ли   
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Избавится от влияния времени, стереть с лица морщинки, вернуть коже молодость – именно такого эффекта хотят добиться женщины, покупая крема, нанося маски, делая пилинги. Но на сегодняшний момент, пожалуй, только лазерные процедуры способны действительно добиться таких результатов.

Фракционное омоложение – в чем секрет волшебства?

Фракционный лазер для косметологии — это последняя разработка ученых в области лазерных технологий. Оказывается, что лазерный луч, разделенный на пучок из множества отдельных мелких лучиков, оказывает на кожу гораздо более щадящее и в то же время более эффективное воздействие. В косметологических аппаратах предыдущего поколения лазерный луч для разглаживания морщин и восстановления упругости обрабатывал поверхность кожи сплошным «пятном», попросту выпаривая верхний слой кожного покрова. Это запускало регенерационные процессы и обновляло поверхность эпидермиса. Но в то же время процесс регенерации занимал много времени, а дискомфорт пациентов был значителен.

Фракционная методика делает все по-другому – лазерное воздействие осуществляется россыпью мельчайших пятнышек, находящихся на расстоянии друг от друга. Их размер сопоставим с размером клетки. Поэтому повреждения минимальны – бОльшая часть кожи остается нетронутой. Такая точечная обработка кожи переносится пациентами очень хорошо – кожа быстро заживает, следов практически не видно уже через несколько дней. Но при этом процессы регенерации и обновления кожного покрова проходят не слабее, а порой даже интенсивнее, чем в предыдущем варианте.

лазерный аппарат для омоложения лица

Преимущества фракционного омоложения

  • минимально возможная травматичность;
  • дискомфортные ощущения во время процедуры сведены к минимуму;
  • быстрое восстановление кожи, малый срок реабилитации;
  • эффективное подтягивание кожи лица, улучшение рельефа, сглаживание морщин;
  • избавление от растяжек, шрамов, постакне или значительное их уменьшение;
  • минимальное количество противопоказаний;
  • чаще всего даже не требуется обезболивание до или после процедуры.

Таким образом, можно сделать вывод, что фракционное омоложение – это современный способ улучшить свой внешний вид. Процедура способна удалить мелкие морщинки вокруг глаз, сгладить глубокие носогубные морщины. Усиленная выработка коллагена и эластина в коже после процедуры позволяют повысить общий тонус кожи, подтянуть овал лица, избавиться от широких пор. Высокая эффективность этой процедуры уже по достоинству оценена множеством женщин по всему миру.

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