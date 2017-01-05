Не попить ли нам чаек?

Взрослые люди, вышедшие на пенсию, имеют достаточно времени, чтобы ходить по гостям или принимать их у себя. Обычно визитерам радушные хозяева предлагают чай. Многие любят этот напиток и употребляют его в достаточно сильной концентрации, чтобы ощущались крепость и аромат. А что вообще известно о чае, широко распространенном и любимым многими людьми?

В составе черного чая есть много витаминов и минералов, присутствуют белки, антиоксиданты, аминокислоты и эфирные масла. Крепость напитка поспособствует тому, что человек получит заряд бодрости и будет готов выполнять умственную работу. Сразу оговоримся, что крепкий чай не надо выпивать перед сном, так как может прийти бессонница. Также нельзя им злоупотреблять, это может вызвать изжогу. Кстати, для устранения этого неприятного ощущения стоит воспользоваться лекарственным препаратом, подробности о котором можно прочитать здесь: gastal3d.ru. Пить чай нужно в меру. Не повредят людям среднего и взрослого возраста четыре чашки не очень сильно заваренного напитка или две достаточной концентрации. Расчет – от пяти до десяти граммов чайных листьев в день. Напиток лучше всегда использовать свежезаваренный.

Заваривают чай на разной воде. Самой лучшей считается ключевая или родниковая. Чай, заваренный на такой воде, как утверждают ценители напитка, будет отличать прекрасный аромат. Можно использовать для заварки также дождевую воду или из водоема. Такие жидкости обладают жесткостью, но при кипячении вредные примеси осядут в виде накипи и водичка станет пригодной, мягкой. В городах с водопроводной системой подачи для очистки воды используется метод хлорирования. Перед завариванием чая лучше дать отстояться жидкости в течение суток, чтобы хлор ушел. Также можно воспользоваться фильтром.

Многие для заваривания чая используют керамическую посуду, широко распространены также стекло, фаянс и фарфор. Знатоки советуют рассмотреть как вариант чайники из красной глины (киновари). В такой посуде чай в холодную погоду может долго сохранять тепло, а в жару не будет подвержен скисанию. Еще любители чайных церемоний обращают внимание на чайники из фиолетовой глины, которая считается абсолютно антитоксичным материалом.

Интересные факты о чае

Принято считать, что родиной чая является Китай. Ученые склоняются к выводам, что китайская история этого напитка насчитывает не меньше трех тысячелетий.

Существуют приблизительные подсчеты разновидностей чая. Примерно их полторы тысячи.

Чай одного сорта может быть разным по вкусу. На это могут повлиять источник воды, температура, а также время заваривания.

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