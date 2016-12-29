Маммопластика реальна в любом возрасте... если вдруг созрело такое решение

Обычно когда читаешь в интернете отзывы об улучшении своих форм, то понимаешь, что в основном их пишут молодые женщины. А вот дамы зрелого возраста редко делятся своим опытом, поэтому создаётся впечатление, что пластика груди – это только для молодых. Именно поэтому я и решила всё-таки написать о своём удачном преображении, которое началось с того, что я нажала на ссылку http://medcity.ua/services/plastika-grudi/uvelichenie-grudi/. Вдруг мой опыт кому-то пригодится.

Знаете, я ведь никогда раньше не думала ни о какой маммопластике. Зачем? Я обычная женщина, не кинозвезда, так примерно рассуждала я. За лицом и телом я ухаживала умеренно, без фанатизма. А ещё у меня был лишний вес. Всё началось с того, что я похудела. Мне за пятьдесят и когда ушло 15 явно лишних килограммов мне, конечно, стало гораздо лучше. Но...грудь просто повисла. Лицо выглядело хорошо, я занялась спортом, стала ходить на массаж, мышцы подтянулись, но, когда я видела себя в зеркале, то на грудь старалась просто не смотреть: так сильно она отличалась от всего остального. Я просто не нравилась сама себе.

Я стала искать выход из положения. Сначала делала специальные упражнения, мазалась кремом, но, при этом понимала, что всё это ерунда. Мне просто нужно было время, чтобы решиться на серьёзный шаг.

А потом были поиски в интернете, вопросы, посещения разных клиник. Так я и добралась до «МЕД СИТИ». Сначала услышала об этой клинике случайно и с удивлением узнала, что, оказывается, уже несколько моих знакомых пользовались её услугами и остались довольны. А главное, эти женщины просто хорошо выглядели, и я бы никогда не подумала, что к этому приложил руку хирург. Вот что значит работа профессионалов!

Потом, конечно, зашла на сайт центра, medcity.ua. Он тоже произвёл хорошее впечатление, в том числе и тем, что много отзывов о работе специалистов. Это меня обнадежило.

Последние сомнения развеялись на консультации. Я объяснила, что мне нужно: ведь мне не требовались силиконовые формы девушки с плаката. И я боялась именно того, что увеличенная грудь будет выглядеть искусственно и глупо. Ведь моё тело не идеально. Конечно, переживала из-за самой операции, всё-таки наркоз и кое-какие проблемы со здоровьем уже есть, учитывая возраст. Поэтому я беспокоилась и задала миллион вопросов. И врач в «МЕД СИТИ» меня не торопил, все объяснил спокойно и подробно. Удобно было и то, что нужные обследования я смогла пройти здесь же.

В общем, я решилась! Не буду здесь описывать все подробности того, как именно мне делали маммопластику и какие поставили импланты, это неважно.

Скажу только, что, конечно, послеоперационный период – вещь неприятная и надо быть к этому готовой. Но он сравнительно недолгий. А, учитывая, что персонал клиники внимательно относится к пациентам и после операции был хороший уход и наблюдение, всё прошло хорошо. А главное, моя грудь выглядит красивой и естественной, как я и хотела!

Кстати, я и сейчас периодически прихожу в это симпатичное заведения. Пока я занималась своей грудью, то успела узнать и про других врачей клиники.

Ведь там работают не только прекрасные пластические хирурги. Есть и другие нужные специалисты, которые помогут вернуть красоту и уверенность в себе женщине любого возраста.

Расскажите об этом своим друзьям!

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