Лучший возраст для экстрима – 40+

Лучший возраст для экстрима – после сорока лет. К таким выводам пришли британские ученые. Специалисты провели опрос среди тысяч респондентов, готовых поделиться своим опытом и мечтами.

Как выяснили социологи, больше всего к приключениям склонны люди старше 41 года. Дело в том, что к этому времени они готовы воплотить в жизнь свои юношеские мечты и, как правило, в состоянии за них заплатить. Так что пятый десяток – самое время приобрести парашют, сноуборд, купить стелс в Москве и отправиться навстречу приключениям.

Ученые пришли к выводу, что самым важным фактором, позволяющим людям вспомнить о своих мечтах и планах, являются деньги. Конечно, учеба, работа, маленькие дети – все эти аспекты жизни серьезно корректируют планы молодого человека, но деньги все-таки являются основной причиной отказа в удовольствиях типа прыжка с парашютом или поездки в дикие джунгли.

Рутина, недостаток времени, семейные обязательства – это, помимо финансов, основные причины отказа от экстремальных развлечений в более раннем возрасте. К слову, исследования показали, что каждый пятый вдохновляется на экстремальные подвиги после просмотра кино или телепрограмм. Еще две трети респондентов подчеркнули, что в основе их тяги к приключениям лежит любопытство.

К слову, исследования тяги к экстремальному поведению связано с изучением работы человеческого мозга и психики, с поиском лекарств от различных болезней и зависимостей. Так, выяснилось, что способность человеческого мозга испытывать страх по-разному может быть ключом к изучению и, соответственно, лечению фобий и различных беспокойных состояний.

Специалисты полагают, что люди искусственно вводят свой организм в состояние «боеготовности», когда учащается пульс и дыхание, мускулатура напряжена, внимание предельно сфокусировано. Если при этом мозг знает, что реальной угрозы нет, то человек испытывает приятные ощущения от выброса адреналина. Таким образом, секрет экстрима – в способности мозга правильно оценивать ситуацию. Кроме того, способность испытывать страх имеет большой эмоциональный смысл. Исходя из этого, ученые пытаются найти способ помочь людям, которые страдают от различных видов тревожности.

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