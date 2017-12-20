Как стать счастливее?

Кажется, что есть люди, у которых все всегда складывается: они идут по жизни без особого напряжения, у них хорошая работа, прекрасная семья. Им есть где жить, они не выплачивают ипотеку. Они здоровы и успешны. А вы? У вас постоянны трудности. Долг по ипотеке выплачивать еще несколько лет. В семье проблемы, дети не слушаются. И денег не хватает. Волей-неволей задумываешься: почему одним везет, а другим нет?

Одни говорят, что везения как такового не существует, что все зависит от усилий человека. Другие, напротив, считают, что все "написано на роду", ведь от судьбы не уйдешь. Скорее всего, истина где-то посередине. Очевидно, что ребенок, живший в полной семье, где между родителями были хорошие отношения, где был достаток, будет более уверенным в себе, чем тот, который взрослел в неблагополучной семье. Есть семьи, в которых родители на протяжении всей своей жизни поддерживают детей, как морально, так и материально. Они помогают найти высокооплачиваемую работу, дарят квартиру, машину и так далее. То есть делают все, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался. Есть и другие родители, которые считают, что по достижении 18-летия они ничего не должны своему чаду. Они свою жизнь построили, вот и дети пусть строят свою сами.

Конечно, равенства как такового нет. Но возможности, несомненно, есть. Вам не дали хорошего образования? Получите его сами. Да, вам надо больше учиться, чтобы повысить свои шансы поступить в нужное образовательное учреждение или вам нужно платить за свое обучение. Но не сводите все к тому, что кому-то жизнь дается легко, а кому-то — с огромными жертвами.

Если вы будете думать о том, что жизнь несправедлива, она будет такой оставаться. А все потому, что вы уверены, что вам должна улыбнуться удача, вас должны оценить, вы должны встретить ту женщину (того мужчину), который поймет, какой бриллиант им достался — вы же при этом должны просто сидеть и ждать. При таком подходе удача вряд ли повернется к вам лицом.

Еще один вариант тяжелой жизни — занижение собственных границ. Возможность дается — например, пойти на повышение. Но повышение сопряжено с ответственностью, а вы к ней не готовы. Не готовы рисковать, не готовы больше работать. Одним словом, вы отказываетесь. И ваша жизнь стоит на месте. А другой при этом согласился, и теперь у него выше зарплата и больше перспектив. Он более привлекателен как для мужчин, так и для женщин, потому что всех нас тянет к успешным людям, к тем, кто уверен в себе.

Прежде чем жаловаться на судьбу, подумайте, не избегаете ли вы предоставляющихся вам возможностей, постоянно жалея о том, что вам не все и не сразу принесли на блюдечке.

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