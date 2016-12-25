Как правильно ухаживать за волосами с возрастными изменениями?

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Несомненно, волосы и прическа играют одну из ключевых ролей в облике женщины и ее привлекательности. К сожалению, с возрастом в человеке начинают происходить изменения в сторону ухудшения, в том числе и в структуре волос. Однако стремление выглядеть красиво с годами не пропадает. Именно для тех женщин, которые вопреки возрасту хотят оставаться привлекательными, профессионалы дают советы по эффективному уходу за волосами.
Известно, что после сорока лет (у кого-то раньше, у кого-то позже) у женщины начинается новая фаза жизни, происходит перестройка гормонального фона, и все эти изменения отражаются на волосах не самым лучшим образом. Они тускнеют, становятся безжизненными, седеют, медленно растут и даже начинают потихоньку выпадать. Чтобы как можно сильнее замедлить эти процессы, за волосами необходимо правильно ухаживать, а женщинам в зрелом возрасте тем более стоит подойти к этому вопросу очень серьезно.
Для сохранения здоровья и красоты волос профессионалы советуют обратить внимание на правильное питание. В частности, в меню должны присутствовать продукты, богатые витаминами и минералами. Почаще нужно кушать пищу, богатую железом и цинком (чечевица, льняное семя, орехи, морепродукты и т.д.), биотином (яйца и бобовые предотвратят ломкость), содержащую витамины А, С и В12 (овощи, фрукты, сыры, цитрусовые, мясо птицы, творог и др.), богатую кальцием (молочные продукты, йогурт, шпинат, многие сорта капусты и т.п.).
Кроме того, на сегодняшний день выпускается много различных косметических средств, которые предназначены именно для улучшения волос с возрастными изменениями. Как правило, в них содержатся UV-фильтры, защищающие локоны от негативного внешнего воздействия. Выгоднее всего приобретать подобные средства в интернете. Например, в онлайн-магазине профессиональной косметики magbeauty.ru вся продукция оригинальная и сертифицированная, к тому же сейчас здесь проходят новогодние акции, а при покупке на сумму от 3000 рублей действует бесплатная доставка. В магазине представлена эффективная косметическая линия для волос Kerastase (подробнее об этом на http://magbeauty.ru/kerastase), которая включает шампуни, бальзамы, лосьоны и многое другое для различных типов волос, в том числе и возрастных.
Помимо правильного питания и использования специальных ухаживающих средств для волос, важно как можно меньше негативно воздействовать на волосяной покров. К примеру, в солнечную погоду нужно непременно носить головной убор, так как солнечные лучи пагубно влияют на истонченные, ослабленные волосы. Также очень вреден фен, поэтому голову лучше высушивать естественным путем. Даже расческу стоит выбирать внимательнее – лучше отдать предпочтение натуральной щетине и редким зубьям. Конечно, возрастные процессы в структуре волос необратимы, но каждой женщине под силу помочь своим локонам как можно дольше оставаться красивыми и здоровыми.
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