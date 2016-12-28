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Как подобрать оправу для очков по форме лица

Агнесса Ли   
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Люди, приобретая очки, хотят не только повысить качество зрения, но и придать своему облику большую выразительность и индивидуальность. Благодаря большому ассортименту разнообразных оправ, представленных на рынке ведущим производителями, это несложно сделать в принципе, но на деле то, что казалось приятными хлопотами, заставляет нервничать и злиться, если ни одна из понравившихся оправ не подходит покупателю.

 Как подобрать оправу для очков по форме лица

Важно понимать, что причина этого, скорее всего, заключается в изначально неправильном выборе формы оправы. Нам нравится множество красивых вещей, и всё же далеко не все из них нам подходят. Точно так же дело обстоит и с очками. Попробуем разобраться, какие оправы подходят людям с различными типами внешности.

Какие очки вам подойдут

Выбирая оправу, в первую очередь, необходимо ориентироваться на её удобство и форму своего лица - именно она определяет, какие очки будут смотреться на вас хорошо, какие - не очень, а какие не будут смотреться вовсе.

Оптометрист в салоне сможет подсказать вам, какие очки выбрать. Но стоит подготовиться и самостоятельно, заранее определив форму своего лица, что легко сделать, сравнив его с геометрическими фигурами: овалом, кругом, прямоугольником, квадратом и треугольником.

Выбор оправ по форме лица

Идеальным вариантом для выбора оправ считается овальное лицо, на котором хорошо выглядят практически все модели, за исключением излишне массивных, способных нарушить природную симметрию и гармоничность. Ширина очков считается оптимальной, если она совпадает с шириной лица, но также на овальных лицах выигрышно смотрятся оправы чуть шире лица в районе скул.

Обладатели круглых лиц должны визуально приблизить их к овалу, а значит, придать им большую вытянутость. Также необходимо зрительно увеличить глаза. Таким людям подойдут оправы прямоугольной формы. Хорошо смотрятся на них очки в многоцветных пластиковых оправах. Не стоит использовать небольшие круглые очки - они добавят лицу округлости.

Люди с треугольным типом лица должны, в первую очередь, смягчить его слишком резкие черты и сгладить разницу между массивным лбом и небольшим подбородком. Лучшим вариантом для них станут очки округлых, плавных форм. Можно использовать более смелые модели - кошачий глаз, бабочки. Кроме того, людям с треугольным типом лица идут безободковые оправы. Им не следует использовать массивные оправы с большим количеством украшений - они лишь подчеркнут диссонанс между верхней и нижней частью лица.

О смягчении черт необходимо позаботиться и обладателям прямоугольных лиц. Им подойдут оправы плавной, мягкой формы, а также безободковые оправы, способствующие смягчению излишне прямых черт. Оправы прямоугольных и квадратных, угловатых, форм и слишком маленькие оправы только подчеркнут резкость черт.

Людям с квадратными лицами необходимо не только «сгладить углы», но и визуально удлинить овал. А для этого прекрасно подходят очки в овальных, скруглённых оправах, а также очки «кошачий глаз». Следует избегать маленьких оправ, резких углов в дизайне. Что касается материала изготовления, то таким людям предпочтительнее выбирать пластиковые оправы, нежели металлические.

Теперь, когда вы приобрели необходимые знания, можно смело отправляться в салон оптики и подбирать очки вашей формы!

 

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