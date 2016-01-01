Как одеваются почтенные дамы в разных странах мира?

Котелок на макушке и «плед» на спине или классическое пальто и кожаная сумка.

Какую одежду предпочитают женщины в разных странах

Во многих странах даже дамы солидного возраста не перестают уделять внимание своему внешнему виду: они тщательно выбирают наряды и аксессуары. Кому-то не важно, что на лице давно поселились морщинки — всё равно можно надеть красный шарф и воткнуть в волосы цветок. А кто-то отличается невероятным изяществом и чувством вкуса, которому позавидуют молодые.

Боливия

Большое количество женщин этой самобытной страны до сих пор ходит в народной одежде — таких называют «чолитас». Самое популярное: пончо или яркие развевающиеся жилеты, часто многоярусные юбки и кое-что особенно интересное — накидка для спины, похожая на плед. Одни просто накрывают ею плечи, другие превращают во вместительную сумку, а у третьих она становится чем-то вроде мешка, из которого выглядывает малыш.

Торговка шкурами

Жительница Боливии по пути в магазин

Местные дамы любят забавные шляпки-котелки, которые носят на самой макушке. Как эти головные уборы не спадают — одна из главных загадок Боливии. Независимо от возраста, женщины заплетают себе по две косы. Иногда кончики соединяют, а к ним прикрепляют яркие аксессуары или мех.

Непал

Здесь проживает множество народностей, и у каждой есть своя национальная одежда, которую так любят женщины в возрасте. К примеру, для представительниц навари традиционным нарядом считается хакку-поташи (чёрное сари с красной полосой) и светлый пояс — патука, который обматывают вокруг талии и накидывают на плечо.

Жительница Катманду

Бабушка из Лангтанга

Шерпы предпочитают длинные шёлковые или шерстяные платья. Если у этих платьев нет рукавов, такую одежду называют энги, а если есть — тонгок. Замужние шерпы всегда надевают полосатый фартук. В целом же главная особенность непальской одежды — яркая палитра. А ещё местные жительницы обожают шарфы и накидки.

Куба

Легкость и свобода — девиз кубинской моды. Дамы всех возрастов облачаются в широкие ситцевые юбки или платья с оборками. Даже пожилые леди любят оставлять плечи открытыми и украшать себя броской бижутерией. Кроме того, здесь на протяжении многих лет пользуются успехом пёстрые платки.

Женщина из Гаваны

Жизнерадостная жительница Гаваны

Национальная одежда кубинки — двухслойный наряд. Сначала надевают платье, похожее на тунику, а сверху ещё одно, расшитое орнаментом. Правда, в таком виде сейчас можно встретить лишь гуахиро — местную крестьянку.

Италия

Почтенные дамы одного из центров мировой моды не могут ударить в грязь лицом. Даже в преклонном возрасте итальянки щепетильно относятся к своему стилю и отличаются тонким вкусом — в каждой живёт потенциальный модельер.

Жительница Тосканы на прогулке

«Мягкая и пушистая» женщина из Тосканы

С годами итальянки всё больше стремятся к классике и минимализму. Образцовый набор: светлая блуза, строгие брюки, туфли-лодочки, пальто и изысканная дорогая сумка. Однако возраст не может помешать им питать особые чувства к мехам. Шубу или манто женщина может накинуть даже летом — главное, чтобы для этого нашёлся повод.

Чехия

Современные жительницы этого государства эмансипированы и уверены в себе. И речь не только о молодых чешках. Одеваются они соответствующе, то есть максимально просто и демократично. Главное — практичность и естественность, а иногда даже лёгкая небрежность.

На Карловом мосту

На параде в средневековом стиле

Одежду известных брендов, дорогие шубы и туфли на шпильках здесь считают признаками вульгарности, а вещи покупают в самых доступных магазинах. Накрашенную чешку редко встретишь на улице. Женственность здесь подчеркивают изысканными духами или простыми аксессуарами вроде браслетов или очков.

Источник: stil.mirtesen.ru

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