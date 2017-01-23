Inno-Exfo Ultimate Eye Corrector : инновационное средство для борьбы с морщинами

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Фотостарение, появление морщин, рубцы от акнэ, излишняя сухость кожи в зоне глаз – всё это не придаёт внешнему виду привлекательности. Кроме того, на дерме могут появиться очаги дисхромии. Данные проблемы могут привести к потере кожей своего тонуса: она становится сухой, неэластичной и теряет упругость. Специалисты для решения этих проблем разработали инновационный продукт - Inno-Exfo Ultimate Eye Corrector, современный пилинг, много информации о котором находится на странице http://www.maruga.ru/catalog/esteticheskaya-meditsina/piling-inno-exfo-ultimate-eye-corrector/?sphrase_id=2601. После комплекса процедур по его применению наблюдается отличный эффект.
Из чего состоит препарат?
В состав препарата входит миндальная кислота, способствующая удалению старого рогового слоя, выравниванию тона кожи, значительному повышению её тонуса и функционального состояния. Её действие дополняет лактобионовая кислота, которая омолаживает дерму благодаря антиосидантному эффекту, что положительным образом сказывается на разглаживании морщин. Ударную силу этого комплекса дополняет воздействие витамина А, который также осветляет кожу, стимулирует её возобновление и выравнивает общий тон. Кроме того, в состав препарата включена салициловая кислота, которая разрыхляет старый роговой слой, препятствует возникновению воспалений, а также уменьшает дисбаланс в пигментации.
Показания к применению
- различные стадии дисхромии;
- начальные стадии фотостарения;
- необходимость проведения лифтинга век.
Как проводится процедура?
Сначала с кожи удаляется весь макияж. После этого при помощи специальных салфеток проводится обезжиривание зоны, на которую предполагается нанести пилинг. Затем посредством специальной кисточки раствор из упаковки STEP 1 равномерно наносится на поверхности кожи на срок от 2 до 6 минут на расстоянии не более 2 миллиметров от ресниц. По его истечению необходимо нейтрализовать действие раствора и смыть его водой. Затем на подсушенную кожу простыми, слегка касающимися массажными движениями необходимо втереть 2 грамма препарата из упаковки STEP 2. Улучшить эффект от процедуры можно при помощи специального восстанавливающего крема. Курс применения препарата состоит из 5 процедур с недельным промежутком. Для закрепления эффекта необходимо повторить данный курс через полгода.
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