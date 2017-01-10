Это модное слово лифтинг...

Слово лифтинг вошло в нашу речь сравнительно недавно. Так называется процедура по подтяжке кожи (более знакомый вариант). С ее помощью мышцы тела и лица держатся в тонусе. Этот метод относится к омолаживающим техникам, так как лифтинг – противник возрастных изменений, что должно быть очень интересно взрослым дамам. Особенно популярен сейчас лифтинг лица. Такая подтяжка дает человеку не только видимый возврат к молодости, идеальные контуры, но и большую уверенность в себе.
Самый долгий и действенный эффект может дать хирургический способ. Но не все позволят себе к нему прибегнуть. Во-первых, кто-то вообще не сторонник хирургических вмешательств. Во-вторых, этот способ, прямо скажем, бьет по карману. Средние цены в Москве, например, варьируются от двухсот до трехсот тысяч рублей. Санкт-Петербург более доступен, стоимость будет составлять от пятидесяти тысяч рублей. При этом, решаясь на такой шаг, нужно понимать, что омолаживающий эффект не будет длиться вечно, и через какое-то время необходимо будет снова прибегнуть к коррекции.
Более демократичный способ - безоперационный smas лифтинг. Это круговая подтяжка лица без операции. Такой техникой можно изменить в лучшую сторону не только проблемные зоны лица, но и тела тоже. Показанием к smas лифтингу являются возрастные изменения, «поплывший» контур скул, нижней челюсти, овала лица, опущение бровей, уголков губ, усугубление носогубных складок и т.д. Процедура тоже не из дешевых, цены на омолаживание лица начинаются с тридцати одной тысячи рублей. Но оно того стоит. Во-первых, все-таки это не операция, здесь нет даже реабилитационного периода. Во-вторых, стойкий эффект будет сохраняться на протяжении двух-пяти лет. А однократная процедура будет поддержана нарастающим в течение двух-трех месяцев эффектом.
Для тех дам, которые не хотят идти к косметологам, доступным способом лифтинга могут стать маски и кремы, в разнообразии представленные в магазинах. Кремы могут быть как дневными, так и ночными и представлять собой разную консистенцию: легкие, плотные, в виде гелей. Женщине, которая выбирает для себя крем, нужно обратить внимание на состав косметического средства. В нем должны присутствовать витамины и жиры, антиоксиданты и коллаген, а также гиалуроновая кислота. В масках, изготовленных в домашних условиях, можно использовать в качестве одного из компонентов овсяные хлопья, огурец или яичный белок. Эффект легкого лифтинга тогда тоже будет обеспечен.
Будьте красивы и молоды долгие годы!
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