Даже в пожилом возрасте совсем не обязательно становиться «тёткой»

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Выглядеть как «тётка» - этакое неухоженное мешковатое создание – может и молодая девушка, но чаще все-таки к этому склонны женщины в «третьем возрасте». Они перестают ухаживать за собой, надевают невыразительную одежду, раньше времени превращаясь в старушек... Но в душе это, чаще всего, добрые, любящие, интересные люди – просто незаметно для себя со временем превратились в такую вот «тётку». А может стоит прямо сейчас посмотреть на себя в зеркало и оценить: не о вас ли речь? И что нужно знать и делать женщине, чтобы вновь стать модной, стильной дамой?
Прежде всего, стоит сказать о том, что «тёткость» зависит не столько от возраста, сколько от отношения к себе. В силу разных причин женщина перестает обращать внимание на себя, свои мысли и желания. Но беда в том, что, становясь неинтересной самой себе, она и другим людям становится неинтересна. Чтобы этого избежать, нужно всего лишь помнить, что вы не только любящая, заботливая жена, мать, хорошая домохозяйка и т.д., но и просто женщина – красивая, яркая, интересная. А потому необходимо регулярно обновлять свой гардероб, не забывая про косметику и аксессуары. Причем абсолютно не важно, ни сколько вам стукнуло лет, ни какая комплекция тела сформировалась к этому возрасту. Недорогая женская одежда больших размеров тоже может быть очень модной, яркой и доступна любой женщине.
Не стать «тёткой» даме поможет выполнение обязательной программы: постоянного наличия макияжа, маникюра-педикюра, стильной стрижки, регулярных покупок обновок. При первых признаках «запущенности» надо срочно привести в порядок прическу, а лучше еще и брови. Не забывайте, что очень часто из-за хвоста, пучка и просто распущенных длинных волос женщина выглядит старше своего возраста, зато благодаря стильной стрижке вполне реально «скинуть» несколько лет. Выбирая себе одежду, дама в элегантном возрасте должна добиться баланса между яркими и экстравагантными вещами и одеждой, соответствующей возрасту. Конечно, удобство одежды немаловажно, но при этом она должна быть пошита из натуральной ткани, иметь интересный фасон и расцветку, даже какую-нибудь изюминку, но без кричащих броских цветов и слишком вычурных элементов.
Кстати, говоря об одежде, мы имеем в виду и белье. Этот элемент не стоит недооценивать. Правильно подобранное белье (и красивое при этом, разумеется) как минимум создаст эффект идеальной фигуры. Кроме того, нельзя забывать о таких важных деталях женского образа, как обувь и сумка. Желательно, чтобы они были качественными и дорогими.
И самое главное, помните – не возраст превращает женщину в «тётку», а интерес к себе. Можно не выглядеть тетенькой и в восемьдесят лет, а можно и в двадцать...
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