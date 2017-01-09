Библиотеки становятся центрами активной жизни пенсионеров

Чтобы открыть для себя окно в мир, людям старшего поколения вовсе не обязательно ехать за тридевять земель. Сейчас интересно, с пользой проводить время пенсионерам помогают библиотеки. Эти учреждения культуры уже не просто центры выдачи на дом литературы. Это место встречи поколений, проведения праздников, дискуссий, курсы разной направленности, тематические вечера, подготовленные специалистам и т.д.

Многие библиотеки помогают пенсионерам в плане повышения правовой грамотности. К примеру, в Крапивинской библиотеке (Кузбасс) проходило десятидневное мероприятие "Правовое поле пенсионера". В течение этого времени учреждение предоставляло людям старшего поколения ряд услуг: ксерокопирование, ламинирование, распечатку текстов и другие. На встречу со старшим поколением в библиотеки приходят также представители органов соцзащиты, пенсионного фонда, которые могут доступно объяснить людям их права и обязанности. Кроме того, консультации проводят юристы. Специалисты ориентируют людей, где им можно получить бесплатную или платную юрпомощь, в том числе приобрести знания о возможном содействии по юрвопросам в Интернете. Например, ресурс адвокатлипецк.рф. На нем подробно описано, в каких случаях граждане могут обратиться к юристам, какую могут получить поддержку, чтобы сохранить нервы и не терять время. Услуги гражданам могут быть оказаны по широкому кругу вопросов в области гражданского, жилищного, семейного, наследственного права и т.д.

Многие библиотеки наряду с вузами становятся площадками, где открываются для пенсионеров компьютерные курсы. Знания даются базовые, адаптированные для восприятия человеком в возрасте. География библиотек, задействованных в подобных акциях, трудноперечислима, потому что такие курсы организуются сейчас практически в каждом городе. В населенном пункте Выгоничи (Брянская область) на базе местной соцзащиты функционирует «Университет третьего поколения», который помогает людям найти круг общения и не замкнуться в себе. Посещать занятия можно бесплатно. Факультативы для взрослых людей расположились, в том числе и при библиотеке. Например, факультатив истории провел там для желающих экскурсию «История родного края».

В новгородском библиоцентре «Читай-город» для пенсионеров работает проект «Здоровая память – активное долголетие». В его рамках участники имеют возможность встретиться с удивительными людьми, изучить методы по сохранению памяти и получить знания в области иностранных языков.

Библиотеки зачастую находятся в центре поселений и микрорайонов городов, а значит почти в шаговой доступности. И поэтому прийти туда и с пользой провести досуг может каждый.

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