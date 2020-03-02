Маркировка табака: откладывать больше нельзя

В России к 2024 году планируется ввести маркировку для всех основных групп товаров. Табачная продукция стала одной из первых, где процесс внедрения маркировки почти завершен, поэтому, если вы хотите быть конкурентоспособными, но еще не озаботились переходом на маркировку – время пришло. Что учесть и как действовать, рассказывает Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений «АТОЛ».

О сроках

Первой важной датой стало 1 июля 2019 года, когда производителей и импортеров обязали выпускать только маркированную продукцию, оптовое звено, которое приобретает продукцию непосредственно у производителей и импортеров, – подтверждать получение товаров через ЭДО, а розничные точки – выбывать товар со считыванием кода маркировки с пачки продукции при продаже. Продать остатки продукции, выпущенные ранее обозначенного срока, необходимо до 1 июля 2020 года.

Вторая дата, которую стоит отметить – это 1 июля 2020 года. С этого дня передача прав собственности на товар между оптовым звеном и розничными точками может быть только при оформлении электронного документа УПД через систему ЭДО. Также с 1 июля продажа немаркированных пачек сигарет, передача без ЭДО между участниками оборота в рознице будет запрещена, даже при наличии остатков немаркированных пачек, которые были выпущены до 1 июля 2019 года. Под маркировку попадает продукция с кодом ТНВЭД ЕАЭС 2402. С июля 2020 года будет введена маркировка и на оставшуюся табачную продукцию.

На подготовку осталось 4 месяца. Может показаться, что срок слишком мал, чтобы что-то успеть, но вспомните, что эксперимент по маркировке табачной продукции был запущен еще в январе 2018 года, а с 1 марта 2019 года началась обязательная регистрация магазинов и производителей в Национальной системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

Про контрафакт

Дынные Минпромторга и Росстата говорят о том, что доля контрафакта на российском рынке составляет в среднем 25%, в табачной отрасли чуть меньше – 8%. Другие источники говорят о 23%. Ситуация серьезная и требует кардинальных решений. Одним из таких решений, уже хорошо зарекомендовавших себя, стала обязательная маркировка.

Например, введение маркировки меховых изделий помогло вывести из теневого сектора около 20% компаний. При этом бизнес себя прекрасно чувствует – после введения маркировки розничные продажи меховых изделий в России только за первый год выросли в шесть раз.

Так, главным рычагом в борьбе с фальсификатом и контрабандой становится прозрачность системы. Поставка продукции в розничную точку дистрибьютору или субдистрибьютору должна сопровождаться электронными универсальными передаточными документами (УПД) с указанием кодов продукции при помощи систем электронного документооборота. Что позволит отслеживать путь каждой пачки сигарет от производства до торговой точки.

Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений «АТОЛ»

Источник: пресс-служба «АТОЛ»

О пользе для бизнеса

Переход на новую систему поможет оптимизировать процессы и издержки за счет актуальной информации об остатках, а также настроить логистику товарооборота.

Многие опасаются, что последствием маркировки табачных изделий из-за дополнительных расходов станет рост цен. Но на практике легальным компаниям удается увеличить прибыль за счет вытеснения с рынка контрафакта. При этом издержки на защиту или даже восстановление репутации, борьбу с незаконными поставками снижаются, а значит перекладывать стоимость маркировки на покупателей не придется. Увеличение объема закупок оригинальной продукции, наращивание объемов производства маркированной продукции, роста продаж подлинной продукции поспособствуют повышению прибыли.

Покупатели также играют важную роль в новой системе, поскольку каждый сможет сканировать коды на своём смартфоне и проверять качество товаров. В глазах потребителей, компании, присоединившиеся к системе, заслуживают больше доверия, а значит лояльность покупателей к брендам будет расти.

Про проверки и штрафы

Несвоевременный переход на маркировку грозит штрафами за нарушение законодательства, а все немаркированные табачные изделия будут конфискованы. Согласно ст. 15.12 КоАП, при продаже, перевозке и производстве табачной продукции без маркировки предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей (для предпринимателя). Для компании эти суммы выше в разы – от 50 до 300 тысяч рублей.

Кроме административной ответственности, предусмотрена и уголовная, если стоимость табачных товаров без маркировки превысит 1,5 миллионов рублей. Согласно ст. ч. 1 ст. 171.1 УК, виновному грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом 80 тысяч рублей.

Путь внедрения

Всем участникам кроме оптового звена для регистрации в системе маркировки необходимо было бесплатно заполнить заявку на сайте «Честного ЗНАКа» до 1 июля 2019 года. Оптовому звену – до конца июня 2020 года. Регистрация включает оформление усиленной квалифицированной электронной подписи, а также установку соответствующего ПО.

Сегодня все производители и импортеры наносят на свою продукцию код DataMatrix – уникальный шифр, который гарантирует подлинность конкретной пачки сигарет и содержит информацию о производителе.

Продажа товара выглядит следующим образом: продавец сканирует код DataMatrix, формирует кассовый чек и отправляет его оператору фискальных данных, который в свою очередь отправляет чек в ФНС, а информацию о выбытии маркированной продукции в ГИС МТ. Отметим, для того чтобы ОФД имел право передавать данные не только в ФНС, но и систему маркировки необходимо подписать с ОФД дополнительное соглашение.

Еще один важный шаг – проверка вашей кассы, т.к. в конце 2019 в Минюсте РФ был зарегистрирован приказ ФНС, определяющий реквизитный состав кассового чека при продаже маркированного товара. Для табачной продукции он начинает действовать уже с 1 марта этого года. Если при продаже маркированной пачки на чеке напротив данной позиции не появилась [М], а в электронном чеке код идентификации с реализуемой пачки – обратитесь к техническим специалистам авторизованных сервисных центров производителей ККТ.

Убедитесь, что ваши сканеры считывают двухмерные коды, при необходимости замените оборудование. Замена обойдется примерно в 3 500 рублей – это средняя цена 2D-сканера. По нашим подсчетам, переоборудование кассового места в рамках подготовки к работе с маркированной продукцией при наличии УКЭП и годовых лицензий на ПО обойдется примерно в 5 000 рублей.

Также стоит заранее озадачится выбором оператора ЭДО, через которого будут приходить электронные накладные от поставщика товара. Сегодня существует много решений, которые позволяют это делать, например, продукт нашей компании «АТОЛ МаркОфис».

Отдельно стоит выделить немаловажный человеческий фактор. Привыкать к новой системе сотрудники розничных сетей и складов будут постепенно, поэтому на старте процесса возможны ошибки. Совсем избежать их вряд ли получится, но сократить можно, если внимательно отнестись к обучению сотрудников к работе в системе в самом начале, что также позволит избежать ненужных штрафов.

Специфика

Уникальный код при маркировке присваивается каждой пачке и каждому блоку. А значит при продаже блока можно сканировать только код блока, при продаже пачек – код с каждой пачки товара.

Источник: https://www.dv.kp.ru/

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