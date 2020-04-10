Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения

Чума во времена Бокаччо делала безлюдными города, Пушкин три месяца провёл в карантине, пока холера свирепствовала в России, Булгаков в Гражданскую не смог уехать в эмиграцию, так как заболел тифом... COVID-19 вовсе не так страшен – Акунин уехал и сообщает, что его коронавирус похож на «паршивый затяжной грипп», но жизнь на планете остановилась, такого единовременного всемирного испуга не было никогда.