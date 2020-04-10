Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
С 95-летием:
Кирсанову Лидию Константиновну
С 85-летием:
Середкину Валентину Васильевну
С 80-летием:
Красноштанову Нину Михеевну
Невроцкую Валентину Александровну
Михееву Румину Гарифульевну
Ивайловского Геннадия Викторовича
С 70-летием:
Шрайнера Бориса Александровича
Третьякову Лидию Ивановну
Скалацкую Тамару Андреевну
Хвощевскую Екатерину Александровну
Кузнецову Тамару Николаевну
Макавеева Юрия Петровича
С 65-летием:
Соколову Валентину Афанасьевну
Бородину Наталью Михайловну
С 60-летием:
Якимову Тамару Федоровну
С днем рождения:
Данник Ирину Нифодьевну
Кубасову Любовь Гавриловну
Быкову Надежду Михайловну
Дьякову Элеонору Петровну
Строеву Веру Петровну
Коростелева Александра Фирсовича
Корытова Юрия Георгиевича
Гузееву Надежду Алексеевну
Усову Аллу Петровну
Бугаеву Римму Константиновну
Храмову Зою Васильевну
Развозжаеву Людмилу Константиновну
Шурыгина Валерия Николаевича
Докучица Михаила Петровича
Перфильева Анатолия Макаровича
Толмачеву Галину Евдокимовну
Бельскую Валентину Васильевну
Лобанова Сергея Иннокентьевича
Чеснокова Владимира Федоровича
Потапова Владимира Ильича
Селиванову Анну Николаевну
Иргл Елену Владимировну
Мантуляк Евдокию Федоровну
Воскобойникову Нину Евгеньевну
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