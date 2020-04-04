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Поздравляем апрельских именинников!
Председатель Р. А. Хмелева   
04 Апреля 2020 г.
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в апреле:

Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров

С 85-летием:

Петрову Ирину Николаевну

С 75-летием:

Боннер Татьяну Матвеевну

С днем рождения:

Игнатьеву Татьяну Геннадьевну

Кривенкову Марию Петровну

Майстренко Галину Васильевну

Меркурьеву Веру Борисовну

Рудакову Татьяну Всеволодовну

Селиванову Жанну Михайловну

Серебрякову Ольгу Константиновну

Судиловскую Маргариту Александровну

Филиппову Майю Степановну

Харченко Зою Афанасьевну

Шевченко Эмилию Ивановну

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

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