В середине апреля съехались в Иркутск библиотекари на областное профессиональное совещание. Одним из событий семинара стала лекция иркутского детского писателя Евгения Хохрякова. Представляя его своим коллегам, директор областной детской библиотеки им. Марка Сергеева Яна Гавриш сказала так: «Евгений Михайлович внезапно ворвался в иркутскую литературу и сразу же занял в ней заметное место. Его книги читают и дети, и взрослые, отмечая редкий сегодня оптимизм, душевность и проникновенность в простых сюжетах». О чём же говорили библиотекари с автором детских книг, а также о многом другом наши читатели сами узнают из беседы с гостем нашей редакции Евгением Хохряковым.

Старт у Евгения, действительно, стремительный. За 2016 – 2019 годы издано 12 книг для детей общим тиражом 7 тысяч экземпляров. В 2016 году на международном конкурсе журнала «Сибирячок» автор получил памятную медаль и диплом за лучшего героя для журнала, в 2017 году стал лауреатом VIII Международного славянского литературного форума за книгу-сказку «Девочка по имени Кошмар», проиллюстрированную иркутскими школьниками. А в 2018 – номинантом IX Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» за детские книги «Случай в Лентяйкино», «Тайна Изумрудной поляны», «Путешествие Тяпы и Ляпы», «Про храброго совёнка Вову». В минувшем году книга «Приключения Серёги и его друзей» получила диплом от Книжной палаты Иркутской области как лучшая книга года в номинации «Для детей и юношества». В текущем году Евгений Хохряков издал две новые книги: «Истории Тяпы и Ляпы» и «Волшебные приключения Даши», провёл более тридцати встреч в детских садах, школах и библиотеках в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах, в Усолье-Сибирском, Ангарске, Черемхово и в Иркутске.

– О чём вы говорили на областном совещании библиотекарей? Что именно так заинтересовало его участников?

– Мы говорили о любви и о победе, о жизни и о детях. Будущего ведь нет без воспитания детей. Воспитание – это не услуга, это служение обществу. Не будем воспитывать мы, наших детей воспитают наши враги. За те десятилетия, что Россия живёт при капитализме, в публичном пространстве стало не принято говорить о чувствах, о совести, о справедливости, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но естественно, что все эти темы не перестали интересовать людей. А где об этом можно узнать тем, кто родился после 1991 года? В глупых телесериалах и пошлых программах, в телевизионной рекламе? В американских боевиках? Конечно, нет. О нравственности ведёт речь литература. Хорошие книги развивают интеллект и формируют нравственность. А кто их у нас хранит? Библиотекари. Все эти годы за нищенские зарплаты они работают фактически на передовой отменённого после 1991 года идеологического фронта. Идеологию отменили, а фронт остался. Только невидимый. И борьба за души стала от этого ещё жёстче и опаснее. Когда враг виден, то его побеждать легко. А когда он прячется? Я всегда говорю на встречах в библиотеках – хранительницы книг и есть настоящие бойцы невидимого фронта. Реально оценивая их вклад в жизнь общества, как практикующий социолог с двадцатилетним опытом, могу сказать, что в современной гибридной войне – они самые искушённые солдаты. Они ведь не просто хранят книги, они советуют, беседуют, наблюдают, анализируют, помогают детям отличать добро от зла. И чем больше прочитано читателями правильных книг, тем лучше становится наше будущее.

Но увы... А все муниципальные библиотеки области страдают от недостатка таких произведений. Старые советские книги за десятки лет истрепались и превратились в труху, а новых почти нет. Точнее, книги новые есть, но их либо невозможно, либо опасно читать из-за качества содержания. Социальные отношения формируются идеологией. Вопрос в том – какой? Вот, например, вы можете быстро, без поиска в интернете назвать имена сегодняшних талантливых бурятских, русских, татарских писателей и поэтов?

– Нет. Я вообще не могу назвать имена современных настоящих детских художников, писателей.

– Когда я говорю, что русские – это не национальность, то понимаю под этим словом более глубокое содержание. Слово «русские» – это описание духа и обозначение иной цивилизации. Мы не Запад и не Восток. Мы – Россия. Не западная и не восточная. Русским может быть и бурят, и чуваш, и татарин, и любой человек, живущий в России. Почему за сотни лет нашу страну практически никто не смог победить?! Потому что можно победить нацию или народ, как это сделали европейцы с индейцами в Америке. Но невозможно победить цивилизацию. Поэтому Россию никогда и никто не победит военным путём. Да, мы можем проигрывать бои и отступать. Но победа всегда будет за нами – столь силён дух русской цивилизации. Именно поэтому, желая сломить наш духовный мир, спецы из идеологически враждебных разведок западного мира и запустили некий духовный вирус к нам. В наше искусство и образование, в нашу литературу, в нашу культуру. Дух можно генномодифицировать, сломать, только подломив фундамент изнутри. Что сегодня и происходит. Мы стоим у очень опасной черты. Мы с этим почти не боремся на государственном уровне. И тем ценнее бескорыстный невидимый труд десятков и сотен тысяч библиотекарей нашей большой страны. Именно они взвалили на себя тот огромный духовный груз по защите нравственных рубежей нашей цивилизации, нашей русской культуры. Кто-то должен бойцам на передовую доставлять ящики с патронами. То есть с правильными книжками. Вот я надеюсь, что мои сказки и повести такими патронами можно назвать. Книга сильнее танков. Совсем не случайно сказки народов мира были у советских детей самыми читаемыми и популярными книгами. Вот так идеологический фронт решал вопросы дружбы между народами.

Другой важный момент. Талантливые авторы есть. Но их книги не попадают к читателям в силу финансовых проблем. Мама из всех командировок привозила нам, троим детям, толстые пачки книг. Они были ей по карману – государство дотировало их издание. А сегодня сколько детских книг в год может позволить купить себе обычная семья с двумя, например, маленькими детьми? Я свои книги издаю на деньги благотворителей, гонораров у меня нет, все собранные средства уходят на оплату работы художника, издательства и типографии. Себестоимость одной детской тоненькой книжки с рисунками около 700 рублей. Это без торговых и иных надбавок. Кому по средствам покупать такие книжки пачками? Поэтому все тиражи моих книг делятся на две части: одна благотворительно отдаётся на подарки, другая продаётся в половину себестоимости. Собранные из этой второй части средства становятся первоначальным взносом на гонорар художнику следующей книжки.

– Большие тиражи издаёте?

– По сравнению с советскими мерками – мизерные. Максимум 500 штук. И их, конечно, не хватает. Для встречи с детьми меня зовут практически во все муниципальные школы и библиотеки области. Читатели активно требуют переиздания, потому что отпечатанных тиражей на всех желающих недостаточно, дети за одним библиотечным экземпляром занимают очередь! Увы! Мне уже нечего предложить обществу. Нет ни книг, ни средств к их изданию. Бюджетные средства чиновники на мои книги не распределяют.

– А почему?

– Во-первых, я не хочу участвовать в грантах и доказывать, что я лучший, а кто-то худший. Во-вторых, потому же, почему последние десятилетия закрываются роддома, фельдшерские пункты и школы, пустеют фонды муниципальных библиотек: остаточный принцип финансирования.

– И при этом библиотекари называют вас «позитивным солнышком на небосклоне иркутской литературы»?

– Такие характеристики мне приятны, и очередь читателей за моей книжкой в библиотеке меня радует. Думаю, это случается благодаря героям моих книжек. Такая с ними история – после публикации, они зажили своей жизнью. Я их люблю и просто описываю то, что с ними происходит. Любовь очень сложно описать, она естественна, как дыхание, но её отсутствие ощущается мгновенно и остро, как отсутствие кислорода. Дети это всё отлично чувствуют, их обмануть сложно.

– А вы пробовали обмануть?!

– Куда там! Когда пишешь очередную сказку, то ты даже своих вымышленных героев обмануть не можешь! Они так сопротивляются твоему вранью, что сразу становится стыдно. А вы про ребятишек. Недавно проводили встречу в библиотеке имени Марка Сергеева. Ученики пятого класса школы № 11. Встаёт один мальчик. И заявляет: «Читать книги гораздо лучше, чем смотреть кино. В фильме нам преподносят уже готовые картинки. Не надо думать. В книге – всё твоё. Ты можешь вообразить всё, что захочешь».

Не поверил своим ушам. А в голове мысль: «Пойди, обмани такого! Греха не оберёшься!» Ведь он прав. Кино, как не крути, творчество, скорее, коллективное. А книга – автору не открутиться за фальшь. Не свалишь всё на оператора или режиссёра. Я поэтому и пишу светлые и добрые книги, чтобы хотя бы чуточку вернуть ребятишек в нормальное детство.

– Но ведь в реальной жизни всё не так, как в сказках?

– Сказка ложь, да в ней намёк. Я очень хорошо понимаю теперь смысл этой присказки. Мне очень нравится одно мудрое высказывание о любви. Давайте поделимся им с читателями вашей газеты.

Справедливость без любви делает человека жестоким.

Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.

Правда без любви делает человека критиканом.

Ум без любви делает человека хитрым.

Приветливость без любви делает человека лицемерным.

Компетентность без любви делает человека неуступчивым.

Власть без любви делает человека тираном.

Честь без любви делает человека высокомерным.

Обязательность без любви делает человека раздражительным.

Богатство без любви делает человека жадным.

Вера без любви делает человека фанатиком.

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Мне кажется, наши враги боятся распространения нашей русской многонациональной культуры, основанной на любви, больше, чем нашего ядерного оружия.

– Вы связываете Любовь и Победу в одно целое?

– Именно! Я оптимист не потому, что надел розовые очки. А потому, что как раз очень хорошо различаю добро и зло в реальной жизни. Если говорить о Победе, то надо понимать, что где-то рядом идёт война. И эту невидимую войну надо хорошо видеть. Речь, конечно, не о горячей, которую планируют некоторые государства против нашей страны. А о той, которая идёт уже больше четверти века тихо, внешне незаметно. Она началась в каких-то неведомых кабинетах. Тихо зрела, готовила себе почву при помощи различных мелких, якобы случайных проявлений в виде иностранных фильмов о том, как у них там всё хорошо, комиксов, переводной литературы о странных, непонятных в России, героях, музыке. И это воспринималось обществом благожелательно – железный занавес открылся, и мы теперь интегрировались в мир! Свобода! Первые тревожные нотки зазвучали тогда, когда нашим детям стали внедрять странные школьные учебники. Запад выделил громадные деньги, чтобы заменить наши учебники по истории, наплодив их великое множество и расставив чуждые нам акценты при оценке исторических событий. Затем были сокращены уроки русского языка, изменён список литературных произведений, обязательных для изучения. Наконец, было разрушено единое образовательное и культурное пространство, многие предметы в школе были упразднены или стали факультативными. Страна начала останавливаться в своём развитии и последнее десятилетие находится в фактическом застое, несмотря на количество построенных ледовых дворцов, мостов и военной техники. А общество стало делиться по сословному принципу: тем, у кого есть деньги, – тому элитное образование, у кого хватает только на хлеб – за государственный счёт предоставим некоторые образовательные услуги. Это разделение на богатых и бедных сократило кадровую базу государства до минимума. А вот советское образование давало каждому весь образовательный максимум. И уже после этого каждый мог получать отраслевые профессиональные знания в техникумах, институтах, университетах. То есть наше образование было элитным для всех! В его основе лежала не торговля услугами, а воспитание нравственности. И именно это обеспечивало стране развитие.

Патриотизм рождается не на войне. Фундамент любой государственной идеологии – это нравственное воспитание наших детей. Если нам запретили идеологию, то воспитание детей в семье и в обществе никто не отменял. Сегодня мир стал суровым. Не дай бог что случится – как убедить пацана, что ему придётся защищать страну, в которой ему ничего не принадлежит, кроме собственного огорода? Ни электростанция, ни шахта, ни тайга вокруг посёлка, ни берег озера, ни пахотная земля. Или нам при капитализме уже не надо защищать свою Родину?

Общеизвестна истина: хочешь победить своего врага – воспитай его детей. Вот умный враг и воспитывал наших детей – исподволь, осторожно, точечно. Пока мы простодушно почивали на лаврах Великой Победы наших дедов над фашизмом. Или вы думаете, что авторы Гарри Поттера или создатели «Рембо» вне идеологии? От простодушия мы легко перешли к формальному воспитанию. Когда случился этот формализм? Ведь в моём детстве – это конец 50-х и 60-е годы, формализма в воспитании патриотизма ещё не было.

У меня изданы три повести на эту тему: «Приключения Серёги и его друзей», «Звезда упала на ладонь» и «Битва за крепость, или Золото адмирала». Здесь герои взрослеют, а с ними взрослеют их поступки: они становятся более ответственными, жёсткими, умеют отстоять своё понимание жизни и перед родителями, и даже перед учителями. Они осознают своё право быть Человеком. Вот какие парни и девчонки будут защищать Отечество.

Мне кажется, тема патриотизма сегодня слишком милитаризована и примитизирована. А нам для Победы надо бы больше говорить о любви к детям. Там истоки. Оттуда начинается Родина. С картинки в твоём букваре...

– Но ведь и сейчас среди наших военных много героев, отдавших жизни ради других.

– Я думал об этом. Внимательно интересовался их конкретными судьбами и биографией. Такие парни выросли не сами по себе, не как трава в огороде. Истоки их героизма – в среде, в которой они жили. Рядом с ними всегда были те, кто научил их различать добро и зло. В одном случае это были родители, в другом – учителя, в третьем – правильные книги.

– Вы всё время говорите о семейном чтении. Что для вас процесс чтения? Любимое занятие или что-то большее?

– Недавно мне сказали, что в детских садах появилась новая генерация детей – дети Барби. То есть подросли мамочки из числа тех, кто уже воспитывался не на красоте Василисы Премудрой и Прекрасной, а на топиках и туфельках известной куклы. Вот они и воспитывают маленьких Барби и Кэнов из супермаркетов. Папы воспитывают в сыновьях не Илью Муромца и не Пересвета, а Рэмбо. В первом случае мы имели ненавязчивое воспитание общечеловеческих ценностей, во втором – продукция воспитания рынка потребления: где-кто-почём. Именно на этом произошёл разрыв между поколениями. Старшим было не до детей – лишь бы выжить. Они отдали своих малышей на воспитание телевизору, компьютеру, соседям по парте. И началось полное и тотальное промывание мозгов. Помните видеосалоны и фильмы оттуда? Прилавки наводнились мерзотой в мягких обложках. Учебники с невероятной скоростью стали переписывать все кому не лень. И полностью исчезло домашнее чтение. А ведь оно – традиция русской культуры. Не прервавшаяся, кстати, у нас в СССР в моём детстве с появлением радио и телевидения. Когда родители садились на диван, дети прижимались по бокам, и начиналось действо волшебное: мама или бабушка читали вслух Пушкина и Конан Дойля, Тургенева и Майн Рида, журналы детские или газеты! А потом рассказывали о своей жизни. И мы впитывали в себя эти немудрёные рассказы. Они остались в нас. И помогают теперь нам жить сегодня. Потому что мы помним ту историю, которую никому не переписать! Вот это и есть семейное чтение. Я об этом пишу.

И собираюсь издавать все свои книги под рубрикой «Для семейного чтения». Понимаю, что обречён на вечный поиск денег для издания. Но такова нынешняя суровая правда. Встречаясь с детьми, учителями, библиотекарями, я отлично понимаю, что иду в правильном направлении. Оказывается, нашим детям вместе с соской получающими в руки гаджеты, очень нужны бумажные книги. Дети прекрасно понимают, что в процессе чтения они создают себе свой собственный мир, наполняют его своим собственным жизненным опытом, опираясь на сюжет писательских историй. Чтение – это развитие. А без развития интеллекта, эмоций нет созидательного будущего. Дело не только в том, как наш геополитический противник исподволь тихо и незаметно воспитывает наших детей. Воспитание – это только половина дела. У любой идеологии фундамент состоит из двух камней. Первый – нравственный. И этим занимается человек, воспитывая маленькую кроху, отвечая на вопросы что такое хорошо и что такое плохо. Второй камень фундамента идеологии – образование. Ведь без него нет развития. И здесь мне тоже, кажется, недостаточно и даже совсем не верно отдавать образование наших детей на откуп современной школе. Образованность – это гораздо более широкое понятие, чем система госуслуг, предоставляемых в современной школе. Вот почему сегодня наше общество в застое? Почему оно не развивается? Почему так случилось, что раньше отец мог передать сыну модель успешного взаимодействия с миром, которая обеспечивала достижение целей, то сейчас это не работает. Мне кажется, это объективный процесс. Информационные потоки сегодня убыстрились в сотни раз. Уже недостаточно освоить какой-то один пласт знаний и развиваться на нём всю жизнь. Да я говорю о видеотелефонах, дронах, интернете, которые в нашем детстве были фантастикой, а сегодня стали повседневным бытом. Какое должно быть образование у ребёнка, чтобы он мог хорошо ориентироваться в море, урагане информационных потоков и новых технологий? Вот вопрос, который мне кажется сегодня главным. Я нашёл такой ответ. Детям нужны книги, которые формируют у ребёнка представление о мире как взаимосвязанной системе, где нет случайных событий. Всё в мире взаимосвязано. Как в русских сказках было: яблоньке помог, волка не обидел, медведя выручил, и они тебе в ответ в трудную минуту помогут: через дремучий лес перевезут, ветвями от врага укроют. Чтение детских книг должно формировать у ребёнка целостное, а не калейдоскопическое мировоззрение. Вот в чём образование. Тогда нравственность и знания о мире не будут идти раздельными путями.

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