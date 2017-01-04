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На рождество
Дина ФИАЛКОВСКАЯ   
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Владимир Васильевич Корнилов родился 10 января 1947 г. в селе Октябрьское Челябинской области. Выпускник Литературного института им. А.М. Горького, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Живёт в городе Братске. Автор полутора десятков книг и десятков журнальных публикаций. Лауреат многих конкурсов и обладатель многочисленных дипломов. Кстати, на снимке он со статуэткой, прилагающейся к Гомеровской премии, полученной братчанином на IV Международном слёте поющих поэтов «Зов Нимфея» (подробности желающие могут найти в Интернете). Иркутяне не раз встречались с Владимиром Корниловым на выступлениях в рамках писательской программы Дней духовности и культуры «Сияние России».

НА РОЖДЕСТВО

1

Мглистый день, продрогнув к вечеру,

Будит зябко тишину.

Но вселенского диспетчера

В январе я не кляну.

Хоть в прогнозах стал он путаться, –

К ним относится с ленцой, –

Не в первой нам в шубы кутаться

И скакать весь день трусцой.

На промашки его зимние

Нам укажет божий перст.

...Глянь! – И впрямь в искристом инее

Рождество царит окрест!

2

Воздух хрустящ

и по-зимнему сладок –

Как карамель.

Вновь закружил нас

и внёс беспорядок

Праздничный хмель...

Весело, людно, в такие минуты –

Сердце поёт.

Бог, разорвав наши тяжкие путы,

Крылья даёт...

Души светлеют в морозную роздымь

От волшебства.

Небо становится гулким и звёздным

В дни Рождества...

Теплятся свечи на горних иконах –

Мир и покой.

Кается исповедально в поклонах

Грех наш людской.

УЧИТЕЛЬНИЦА

Антонине Павловне Никифоровой

Она входила в класс всегда

С лицом чуть строгим,

но приветливым.

Какие бури и года

На нём оставили отметины?..

Из родников её души

Мы опыт черпали накопленный.

...Вот перед нами Русь в тиши

На рубежах застыла копьями...

Мы видим сквозь туман веков,

Как по степи хазары мечутся...

Вот на виду у казаков

Тараса Бульбу жгут над вечностью.

От гари чёрным был рассвет,

Да горе вдовье колобродило...

И мы в свои тринадцать лет

Осознавали слово «Родина»...

В словах учительницы гнев,

И боль, и гордость затаённая.

И представлялась нам в огне

Земля отцов непокорённая...

А стон врагов и стук копыт

Терялись там, вдали, за грозами.

...Но Русь по-прежнему стоит, –

В озёра смотрится берёзами.

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