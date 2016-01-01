|
Душа свободна и чиста
|Лилия Фрайзингер
|
Лилия Фрайзингер окончила факультет филологии и журналистики ИГУ в 2011 году, является нештатным корреспондентом нескольких иркутских СМИ. Стихи, сказки и рассказы пишет с 7 лет. Активно участвует во многих литературных мероприятиях, проходящих в Иркутске, её публикации можно найти на сайтах Стихи.ру и Проза.ру, на форуме Иркутск Порт и других Интернет-ресурсах.
* * *
Куда же деться неприкаянной душе?
Сегодня день обычный – не суббота!
Куда же деться неприкаянной душе?
Взять книжку – сесть и поработать.
Тогда все беды разлетятся вмиг,
Если с душой всё это делать будешь,
Тогда, друг, улыбнётся и старик,
От дела ты все беды позабудешь!
Ты душу вкладывай во все свои дела,
Работу, дом, хозяйство и... проблемы
Растают вмиг,
Вглядишься в зеркала –
И не увидишь в них свои дилеммы!
душа свободна и чиста
Душа свободна и чиста,
Парит в бездонных высях,
Совсем не манит суета,
Душа свободна и чиста!
Как нужен мне души полёт,
И слов, и вдохновения.
Меня и манит этот зов,
Прекрасное мгновенье!
Живу чудесной я мечтой,
Всё сделать, как мне надо,
И воспарить над суетой
Под небом звездопада!
И улыбаюсь я мечте,
Лечу на встречу с нею,
И покоряюсь я мечте,
И открываю двери!
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЕ
Никогда не поздно измениться,
Никогда не поздно сделать шаг,
Никогда не поздно помолиться,
Ощутить удачу не в мечтах!
Наяву чтоб распахнулись крылья,
Наяву поверил чтоб в себя,
Наяву чтобы сбылись надежды,
Ты живи лишь – жизнь свою любя!
* * *
Но может, рано о любви мне думать,
А может, я не встретила того,
С кем так приятно о любви подумать,
И в чьих глазах сплошное волшебство!
Но искорки надежды не сгорают,
Но искорки надежды не сгорят,
Всегда лишь блещут и не потухают,
Я думаю, приятен мне твой взгляд!
Любить и улыбаться без причины,
И не смотреть ни на кого кругом,
И выбрать мне тебя...
Не знаю, милый,
Но что же делать мне с тобой потом.
Хочу любить,
Но я любить не смею,
Я выбираю счастье и смотрю,
И где найти красивого, родного,
Которого навеки полюблю!
Найду его, я верю и, не скрою,
Найду его, и огоньки в глазах
Вновь вспыхнут синеватой бирюзою,
И никогда я не засну в слезах!
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во... Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Коротко и ясно о том, как получить ЕДВ – ежемесячную денежную выплату. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией сайта для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).
Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России, проходившей в Пензе с 29 сентября по 1 октября. В общекомандном зачёте лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. Второе место заняла коман...
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая им различные ...
В городе Вязники Владимирской области состоялось торжественное открытие современного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он был возведен в рамках социальной программы Владимирской области за счет сред...
На Московской Бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на перерасчет пенсии.
Председатель Правления ПФР Антон Дроздов выступил с докладом на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации РФ на тему «IT-технологии в социальной сфере».
Пенсионный фонд России сообщает о создании Общественного совета – постоянно действующего коллегиального совещательно-консультативного органа ПФР, главной работой которого станет общественный контроль за деяте...
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России инициативно отправляются в школ...
Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» обновили учебник «Азбука Интернета» и материалы на сайте azbukainterneta.ru. Теперь базовый курс программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности расширен до 1...
Об этом Министр труда и социальной зашиты РФ Максим Топилин заявил по итогам заседания Правительства России.
Глава фонда доложил Председателю Правительства о текущей работе в части выплаты пенсий и материнского капитала. Обсуждались также вопросы взаимодействия фонда с Федеральной налоговой службой, с системой МФЦ, ...
В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен з...
В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих вы...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Коротко и ясно о том, как получить ЕДВ – ежемесячную денежную выплату. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией сайта для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).
Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России, проходившей в Пензе с 29 сентября по 1 октября. В общекомандном зачёте лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. Второе место заняла коман...
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая им различные ...
В городе Вязники Владимирской области состоялось торжественное открытие современного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он был возведен в рамках социальной программы Владимирской области за счет сред...
На Московской Бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на перерасчет пенсии.
Председатель Правления ПФР Антон Дроздов выступил с докладом на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации РФ на тему «IT-технологии в социальной сфере».
Пенсионный фонд России сообщает о создании Общественного совета – постоянно действующего коллегиального совещательно-консультативного органа ПФР, главной работой которого станет общественный контроль за деяте...
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России инициативно отправляются в школ...
Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» обновили учебник «Азбука Интернета» и материалы на сайте azbukainterneta.ru. Теперь базовый курс программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности расширен до 1...
Об этом Министр труда и социальной зашиты РФ Максим Топилин заявил по итогам заседания Правительства России.
Глава фонда доложил Председателю Правительства о текущей работе в части выплаты пенсий и материнского капитала. Обсуждались также вопросы взаимодействия фонда с Федеральной налоговой службой, с системой МФЦ, ...
В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен з...
В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих вы...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: