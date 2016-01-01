ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Душа свободна и чиста
Лилия Фрайзингер   
Изменить размер шрифта

1210 9 3

Лилия Фрайзингер окончила факультет филологии и журналистики ИГУ в 2011 году, является нештатным корреспондентом нескольких иркутских СМИ. Стихи, сказки и рассказы пишет с 7 лет. Активно участвует во многих литературных мероприятиях, проходящих в Иркутске, её публикации можно найти на сайтах Стихи.ру и Проза.ру, на форуме Иркутск Порт и других Интернет-ресурсах.

* * *

Куда же деться неприкаянной душе?

Сегодня день обычный – не суббота!

Куда же деться неприкаянной душе?

Взять книжку – сесть и поработать.

Тогда все беды разлетятся вмиг,

Если с душой всё это делать будешь,

Тогда, друг, улыбнётся и старик,

От дела ты все беды позабудешь!

Ты душу вкладывай во все свои дела,

Работу, дом, хозяйство и... проблемы

Растают вмиг,

Вглядишься в зеркала –

И не увидишь в них свои дилеммы!

душа свободна и чиста

Душа свободна и чиста,

Парит в бездонных высях,

Совсем не манит суета,

Душа свободна и чиста!

Как нужен мне души полёт,

И слов, и вдохновения.

Меня и манит этот зов,

Прекрасное мгновенье!

Живу чудесной я мечтой,

Всё сделать, как мне надо,

И воспарить над суетой

Под небом звездопада!

И улыбаюсь я мечте,

Лечу на встречу с нею,

И покоряюсь я мечте,

И открываю двери!

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЕ

Никогда не поздно измениться,

Никогда не поздно сделать шаг,

Никогда не поздно помолиться,

Ощутить удачу не в мечтах!

Наяву чтоб распахнулись крылья,

Наяву поверил чтоб в себя,

Наяву чтобы сбылись надежды,

Ты живи лишь – жизнь свою любя!

* * *

Но может, рано о любви мне думать,

А может, я не встретила того,

С кем так приятно о любви подумать,

И в чьих глазах сплошное волшебство!

Но искорки надежды не сгорают,

Но искорки надежды не сгорят,

Всегда лишь блещут и не потухают,

Я думаю, приятен мне твой взгляд!

Любить и улыбаться без причины,

И не смотреть ни на кого кругом,

И выбрать мне тебя...

Не знаю, милый,

Но что же делать мне с тобой потом.

Хочу любить,

Но я любить не смею,

Я выбираю счастье и смотрю,

И где найти красивого, родного,

Которого навеки полюблю!

Найду его, я верю и, не скрою,

Найду его, и огоньки в глазах

Вновь вспыхнут синеватой бирюзою,

И никогда я не засну в слезах!

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 