Лилия Фрайзингер окончила факультет филологии и журналистики ИГУ в 2011 году, является нештатным корреспондентом нескольких иркутских СМИ. Стихи, сказки и рассказы пишет с 7 лет. Активно участвует во многих литературных мероприятиях, проходящих в Иркутске, её публикации можно найти на сайтах Стихи.ру и Проза.ру, на форуме Иркутск Порт и других Интернет-ресурсах.

* * *

Куда же деться неприкаянной душе?

Сегодня день обычный – не суббота!

Куда же деться неприкаянной душе?

Взять книжку – сесть и поработать.

Тогда все беды разлетятся вмиг,

Если с душой всё это делать будешь,

Тогда, друг, улыбнётся и старик,

От дела ты все беды позабудешь!

Ты душу вкладывай во все свои дела,

Работу, дом, хозяйство и... проблемы

Растают вмиг,

Вглядишься в зеркала –

И не увидишь в них свои дилеммы!

душа свободна и чиста

Душа свободна и чиста,

Парит в бездонных высях,

Совсем не манит суета,

Душа свободна и чиста!

Как нужен мне души полёт,

И слов, и вдохновения.

Меня и манит этот зов,

Прекрасное мгновенье!

Живу чудесной я мечтой,

Всё сделать, как мне надо,

И воспарить над суетой

Под небом звездопада!

И улыбаюсь я мечте,

Лечу на встречу с нею,

И покоряюсь я мечте,

И открываю двери!

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЕ

Никогда не поздно измениться,

Никогда не поздно сделать шаг,

Никогда не поздно помолиться,

Ощутить удачу не в мечтах!

Наяву чтоб распахнулись крылья,

Наяву поверил чтоб в себя,

Наяву чтобы сбылись надежды,

Ты живи лишь – жизнь свою любя!

* * *

Но может, рано о любви мне думать,

А может, я не встретила того,

С кем так приятно о любви подумать,

И в чьих глазах сплошное волшебство!

Но искорки надежды не сгорают,

Но искорки надежды не сгорят,

Всегда лишь блещут и не потухают,

Я думаю, приятен мне твой взгляд!

Любить и улыбаться без причины,

И не смотреть ни на кого кругом,

И выбрать мне тебя...

Не знаю, милый,

Но что же делать мне с тобой потом.

Хочу любить,

Но я любить не смею,

Я выбираю счастье и смотрю,

И где найти красивого, родного,

Которого навеки полюблю!

Найду его, я верю и, не скрою,

Найду его, и огоньки в глазах

Вновь вспыхнут синеватой бирюзою,

И никогда я не засну в слезах!