Анатолий Дудник: Земной поклон

Анатолий Александрович Дудник родился в 1940 г. Детство прошло на Украине, юность на Байкале, окончил Иркутское училище искусств, профессия – художник-декоратор. Стихи и проза печатались в 1960 г. в газете Забайкальского военного округа «На боевом посту». В 197080 гг. работал в газетах «Советская молодёжь», «Восточно-Сибирская правда». Стихи печатались в журнале «Братский район», в международном альманахе «Рукопись» (Ростов на Дону), «Северо-Муйские огни», «Поэзия Сибири» (Красноярск), «Пейзажная лирика» (Братск). В настоящее время сотрудничает в газете «Охотник и рыболов». В прошлом член Союза журналистов и работник культуры. Любитель таёжных прогулок, ягодник, грибник, рыбак.
Лунная соната
(Юному поколению)
В ночи божественно, крылато.
Вослед искрящейся волне
Струится лунная соната
В далёких отзвуках планет.
Она мне грезится и снится,
И потому ищу порой
Себя, печальную частицу,
Среди затерянных миров.
Какой восторг! Миры иные
Сегодня рядышком со мной,
Ведь даже сонный сад унылый,
Какой-то лунный, неземной.
Из гущи сказочного сада
Тропинкой к берегу бреду
Там сердцу чуткому отрадой
Два белых лебедя в пруду.
И в унисон былых столетий,
Любви и разуму в ответ,
Звучит соната над планетой
И льёт на землю лунный свет.
***
Осенние этюды
Осень лисьей накидкой укрылась
Под напев улетающих птиц,
Разметала багровые крылья
Над озёрами синих глазниц.
Но напрасно зовут птичьи стаи:
Не осилить тебе их полёт,
Прозвенел, как струна, и растаял
Чуть окрепший в ночи перволёд.
Незабудкой, грустинкой осядет
Сизый дым от речного костра.
У черёмух уснувшего сада
Очарованная детвора.
Изукрашены ягодой лица,
И в ладонях природы дары.
Опадают отметками листья
На страницы осенней поры.
Вдалеке всеманящие веси,
За плечами кружатся лета,
Но как в песне поётся известной:
– Никуда не хочу улетать.
***
У заброшенных полей
На полях, сорняком зарастающих,
Лишь насмешливый посвист ветров,
Да помечены волчьими стаями
Лабиринты истоптанных троп.
Что ж поля твои, Русь, позаброшены,
Колосились, цвели лишь вчера;
Не хозяйкой, а гостьей непрошено
На земле своей зябнешь зазря.
Наша слава – и газ, и оружие,
Как умы полагают в Кремле,
Но она, вдревле, всходами дружными
На родной процветала земле.
На губах вкус вонючей горючки,
Не парного глоток молока,
Мы плывём без весла и уключин,
А куда, мы не знаем пока.
Завтра праздник опять без причинушки,
Пожилой захмелеет и млад –
Как пойдут в пляс тоска да кручинушка,
Разумок помутится и взгляд.
Жаль, Оксана-краса иль Аксинья
Будут скорбно стоять в стороне,
Своё счастье ища не в России –
В чужедальней какой-то стране.
И в душе в пору буйно-цветения,
Сквозь полынью прогорклую грусть,
Снова выплывут строки Есенина:
Помнишь, строки те, матушка Русь?
Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь...
***
Земной поклон
Прокачусь за белыми грибами,
Ты меня к зорянке разбуди,
В полусонном шёпоте губами
Пожелай счастливого пути.
Сквозь тайгу студёною туманом
Тёплое дыханье пронесу.
Не ревнуй меня к тому, что манит,
Зазывая в дикую красу.
Там, где к небу улетают ели,
Взмахами приметными едва,
Дымкой пряной пахнет можжевельник,
Сладким паром прелая листва.
Сквозь неё коснётся бела света
Долгожданный боровой грибок.
Полюбуешься безмолвным чудом этим,
Взять с собою, скажешь, я не смог.
Он похож на русскую матрёшку,
Но своей неписаной красой,
Умывая толстенькую ножку
Благодатной утренней росой.
Чуть поодаль, при солидных шляпах –
Вся его чуть старшая родня;
Непременно, в вёдро или слякоть,
Знаю: ждут приветливо меня...
Вёрсты намотаю на педали,
По таёжным тропам покружа,
И тому, что годы не устали,
Поклонюсь судьбе и виражам.
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