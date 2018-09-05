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Анатолий Дудник: Земной поклон
Редакция МГ   
05 Сентября 2018 г.
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Анатолий Александрович Дудник родился в 1940 г. Детство прошло на Украине, юность на Байкале, окончил Иркутское училище искусств, профессия – художник-декоратор. Стихи и проза печатались в 1960 г. в газете Забайкальского военного округа «На боевом посту». В 1970­80 гг. работал в газетах «Советская молодёжь», «Восточно-Сибирская правда». Стихи печатались в журнале «Братский район», в международном альманахе «Рукопись» (Ростов на Дону), «Северо-Муйские огни», «Поэзия Сибири» (Красноярск), «Пейзажная лирика» (Братск). В настоящее время сотрудничает в газете «Охотник и рыболов». В прошлом член Союза журналистов и работник культуры. Любитель таёжных прогулок, ягодник, грибник, рыбак.

Лунная соната

(Юному поколению)

В ночи божественно, крылато.

Вослед искрящейся волне

Струится лунная соната

В далёких отзвуках планет.

Она мне грезится и снится,

И потому ищу порой

Себя, печальную частицу,

Среди затерянных миров.

Какой восторг! Миры иные

Сегодня рядышком со мной,

Ведь даже сонный сад унылый,

Какой-то лунный, неземной.

Из гущи сказочного сада

Тропинкой к берегу бреду

Там сердцу чуткому отрадой

Два белых лебедя в пруду.

И в унисон былых столетий,

Любви и разуму в ответ,

Звучит соната над планетой

И льёт на землю лунный свет.

***

Осенние этюды

Осень лисьей накидкой укрылась

Под напев улетающих птиц,

Разметала багровые крылья

Над озёрами синих глазниц.

Но напрасно зовут птичьи стаи:

Не осилить тебе их полёт,

Прозвенел, как струна, и растаял

Чуть окрепший в ночи перволёд.

Незабудкой, грустинкой осядет

Сизый дым от речного костра.

У черёмух уснувшего сада

Очарованная детвора.

Изукрашены ягодой лица,

И в ладонях природы дары.

Опадают отметками листья

На страницы осенней поры.

Вдалеке всеманящие веси,

За плечами кружатся лета,

Но как в песне поётся известной:

– Никуда не хочу улетать.

***

У заброшенных полей

На полях, сорняком зарастающих,

Лишь насмешливый посвист ветров,

Да помечены волчьими стаями

Лабиринты истоптанных троп.

Что ж поля твои, Русь, позаброшены,

Колосились, цвели лишь вчера;

Не хозяйкой, а гостьей непрошено

На земле своей зябнешь зазря.

Наша слава – и газ, и оружие,

Как умы полагают в Кремле,

Но она, вдревле, всходами дружными

На родной процветала земле.

На губах вкус вонючей горючки,

Не парного глоток молока,

Мы плывём без весла и уключин,

А куда, мы не знаем пока.

Завтра праздник опять без причинушки,

Пожилой захмелеет и млад –

Как пойдут в пляс тоска да кручинушка,

Разумок помутится и взгляд.

Жаль, Оксана-краса иль Аксинья

Будут скорбно стоять в стороне,

Своё счастье ища не в России –

В чужедальней какой-то стране.

И в душе в пору буйно-цветения,

Сквозь полынью прогорклую грусть,

Снова выплывут строки Есенина:

Помнишь, строки те, матушка Русь?

Край ты мой заброшенный,

Край ты мой, пустырь...

***

Земной поклон

Прокачусь за белыми грибами,

Ты меня к зорянке разбуди,

В полусонном шёпоте губами

Пожелай счастливого пути.

Сквозь тайгу студёною туманом

Тёплое дыханье пронесу.

Не ревнуй меня к тому, что манит,

Зазывая в дикую красу.

Там, где к небу улетают ели,

Взмахами приметными едва,

Дымкой пряной пахнет можжевельник,

Сладким паром прелая листва.

Сквозь неё коснётся бела света

Долгожданный боровой грибок.

Полюбуешься безмолвным чудом этим,

Взять с собою, скажешь, я не смог.

Он похож на русскую матрёшку,

Но своей неписаной красой,

Умывая толстенькую ножку

Благодатной утренней росой.

Чуть поодаль, при солидных шляпах –

Вся его чуть старшая родня;

Непременно, в вёдро или слякоть,

Знаю: ждут приветливо меня...

Вёрсты намотаю на педали,

По таёжным тропам покружа,

И тому, что годы не устали,

Поклонюсь судьбе и виражам.

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