Отвечает Пенсионный Фонд России

Ответы на вопросы читателей газеты «Мои года»

Я написала заявление на назначение федеральной социальной доплаты к пенсии. Когда мне её назначат?

Решение об установлении социальной доплаты выносится в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления от министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области сведений о денежных эквивалентах мер социальной поддержки, которые получает пенсионер. Сама же федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Напомним, что социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим пенсионерам, чей общий уровень материального обеспечения не достигает размера прожиточного минимума пенсионера, установленного в Иркутской области. В 2018 году эта сумма составляет 8 723 рубля. Под общим уровнем материального обеспечения понимается не только размер пенсии, но и все прочие получаемые пенсионером выплаты и льготы в их денежном эквиваленте.

Я ухаживаю за своей прабабушкой, недавно подали заявление на компенсационную выплату. Когда начнут поступать эти деньги?

Данная выплата устанавливается в течение десяти дней со дня приёма территориальным органом ПФР заявления со всеми необходимыми документами. В случае, если пакет документов неполный, то есть к заявлению приложены не все необходимые документы, 10-дневный срок отсчитывается со дня подачи последнего из необходимых документов.

Напомним, компенсационную выплату имеют право получать неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход за инвалидом I группы или престарелым гражданином старше 80 лет.

Я инвалид. В свое время я отказалась от набора соцуслуг и уже несколько лет получаю вместо него деньги. Но в июне мне поставили новый диагноз и понадобились дорогостоящие лекарства. Могу ли я сейчас заменить его обратно, чтобы бесплатно получать лекарства?

Изменить способ получения набора социальных услуг можно будет только с 1 января следующего года. При этом подать соответствующее заявление необходимо до 1 октября текущего года.

Федеральные льготники имеют право выбирать, в каком виде получать набор социальных услуг – в натуральном (лекарства, путёвки в санаторий и проезд к месту лечения) или в денежном выражении. При этом заменить льготы деньгами можно как полностью, так и частично. Например, получать лекарства в натуральном виде, а от санаторно-курортного лечения и проезда отказаться в пользу денег.

Подавать заявления каждый год не нужно. Единожды поданное заявление будет действовать до тех пор, пока вы не измените своё решение. Если вы решили изменить способ получения набора социальных услуг, заявление подаётся до 1 октября текущего года – на следующий год. В течение года поменять способ получения набора соцуслуг невозможно.

Пока я работал, моя пенсия не индексировалась. В мае я уволился с работы, но пенсию в июне мне выплатили обычную, без повышения. Почему её не пересчитали?

Действительно, ежегодная индексация пенсий производится только неработающим пенсионерам. При прекращении трудовой деятельности пенсия увеличивается на все пропущенные индексы.

На следующий месяц после увольнения пенсия не увеличилась, потому что данные о факте работы гражданина Пенсионный фонд получает от его работодателя в виде ежемесячной отчётности. Пенсионер уволился с работы в мае. При этом часть мая он проработал, поэтому в июне Пенсионный фонд получит от работодателя отчётность с указанием того, что пенсионер ещё числится работающим. В июле Пенсионный фонд получит отчётность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В августе Пенсионный фонд примет решение о возобновлении индексации, и в сентябре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также доплату за три предыдущих месяца – июнь, июль и август. То есть получать полный размер пенсии пенсионер начнет спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Два месяца назад мне назначили пенсию по старости, но не выдали пенсионное удостоверение, хотя у моей старшей сестры оно есть. Как я буду подтверждать, что я пенсионер, если это где-то потребуется?

С 2015 года пенсионные удостоверения не выдают, т. к. действующее пенсионное законодательство не предусматривает выдачу и, соответственно, замену пенсионных удостоверений.

При получении государственных услуг в федеральных, государственных и муниципальных органах не требуется подтверждения статуса пенсионера, так как госструктуры обмениваются всей необходимой информацией в рамках межведомственного взаимодействия.

Если необходимо подтвердить свой пенсионный статус в иных местах, это можно сделать, предоставив справку о факте получения пенсии. Заказать такую справку можно не покидая своего дома в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда, также в МФЦ или клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на приём, выбрав удобное время, чтобы забрать справку. Такими же способами можно получить и справку о размере пенсии и иных социальных выплат.

Справка имеет то же юридическое значение, что и ранее выдаваемое удостоверение. Напоминаем, что если у пенсионера имеется удостоверение, то оно также является действительным.

Моя соседка рассказала, что неделю назад к ней приходили из Пенсионного фонда и сказали, что всем пенсионерам, проработавшим больше сорока лет, положена надбавка. Правда ли это?

Нет, это неправда. Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят по домам, не предлагают никаких товаров или платных услуг, не просят заполнить никаких документов на дому в связи с «надбавками» и т. д. Решить какие-либо вопросы и получить услуги Пенсионного фонда можно только в клиентской службе, предъявив документ, удостоверяющий личность, или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Общие вопросы можно задать по телефону горячей линии 47-00-00.

Часто сотрудниками Пенсионного фонда или других социальных служб представляются недобросовестные люди, преследующие свои корыстные цели. Это позволяет им беспрепятственно попасть в квартиру. И пока хозяин дома заполняет какие-нибудь «документы», необходимые для «перерасчёта пенсии» или «выплаты компенсации или надбавки», его могут обворовать, обмануть. Не нужно доверять незнакомым людям, тем более что они уже изначально вас обманули, представившись сотрудниками Пенсионного фонда.

Может ли мой брат, проживающий в Катангском районе, приехать к нам в гости в Иркутск, чтобы Пенсионный фонд оплатил эту поездку? Или такая компенсация возможна только в том случае, если он будет отдыхать в санатории?

Неработающие пенсионеры, получатели страховых пенсий по старости или инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, один раз в два года имеют право получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно в виде возмещения затрат на самостоятельно купленные билеты, а также в виде талонов на получение проездных документов.

При обращении в ПФР за компенсацией фактически произведённых расходов пенсионеру нет необходимости предъявлять документ, который подтверждал бы его пребывание в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе либо в ином месте, где ему были предоставлены услуги по организации отдыха. Таким образом, для получения компенсации пенсионеру достаточно подать в ПФР лишь заявление с указанием места отдыха и приложить к нему проездные документы.

Для получения проездных документов (талонов), обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно, необходимо документальное подтверждение предстоящего пребывания пенсионера в месте отдыха. Им может являться любой документ, выданный пенсионеру организацией, оказывающей услуги по организации отдыха (санаторий, профилакторий, пансионат, дом отдыха, туристическая база, туристическое агентство), иной организацией или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, родственником пенсионера, иным физическим лицом, и содержащий сведения о пенсионере (фамилия, имя, отчество), адресе места отдыха пенсионера и периоде его предстоящего нахождения в данном месте отдыха.

Уменьшится ли моя пенсия, если я снова устроюсь на работу?

Нет, если вы после проведения перерасчёта пенсии с учётом всех пропущенных индексаций вновь устроитесь на работу, размер вашей страховой пенсии уменьшен не будет.

Будут ли в этом году повышать пенсии работающим пенсионерам?

Да, конечно, перерасчёт работающим пенсионерам происходит ежегодно. И этот год не станет исключением. Ежегодно с 1 августа Пенсионный фонд производит перерасчёт размера пенсий тем пенсионерам, которые работали в прошедшем году, и за которых работодатель перечислял страховые взносы. От суммы взносов, перечисленных работодателем, зависит размер увеличения. При этом есть ограничение. Сумма увеличения не может превышать денежный эквивалент трёх пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного балла в 2018 году составляет 81 рубль 49 копеек. Три балла – это 244 рубля 47 копеек. Значит, сумма увеличения пенсии в результате перерасчёта в этом году не может превышать 244 рубля 47 копеек.

В дальнейшем, когда пенсионер прекратит работать, его пенсия будет увеличена на все пропущенные индексы.

В июле моей маме исполнится 80 лет. На какую сумму увеличится её пенсия? Какое заявление нужно для этого написать?

Сумма пенсионного обеспечения 80-летних граждан увеличивается за счёт повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Фиксированная выплата в данном случае подлежит увеличению на 100%. С января 2018 года размер фиксированной выплаты составляет 4982,90 рубля. Именно на такую сумму увеличивается сейчас страховая пенсия по старости, если её получатель достигает возраста 80 лет.

Для установления повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с достижением пенсионером 80-летнего возраста не требуется ни его визита в орган ПФР, ни направления какого-либо уведомления о согласии на проведение этим органом соответствующего действия. Перерасчёт производится в беззаявительном порядке со дня достижения пенсионером указанного возраста.

Такое увеличение пенсии действующее законодательство предусматривает только для получателей страховой пенсии по старости. Для получателей страховых пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца и пенсий по государственному пенсионному обеспечению такой вид перерасчёта законом не предусмотрен. Вместе с тем указанные лица по достижении 80 лет и наличия права могут обратиться в органы ПФР за назначением страховой пенсии по старости с учётом такого увеличения фиксированной выплаты. Если перевод на другой вид пенсии будет выгоден пенсионеру, его произведут.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ