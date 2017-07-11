Знакомства для пенсионеров на сайте «Мои года»: история осенняя

К своим уютным 60-ти годам Светлана Петровна осталась одна...

Муж ее был военным. Жили они трудно, но ладно, вот только после командировок на Кавказ он стал замкнутым и начал пить, а когда ушел в отставку и устроился сантехником, чтобы получить квартиру, то и вовсе как с цепи сорвался. Пил как служил, с пристрастием. Все считал себя молодым и здоровым, но однажды ранним утром не выдержало сердце.

Дети разлетелись кто куда... Впрочем, как сказать разлетелись: дочь жила через два дома в родном Юбилейном, но прибегала к матери лишь когда супруг напивался до беспамятного буйства. Сын давно обосновался во Втором Иркутске, на квартире жены. Невестка сразу невзлюбила свекровь, а сын оказался тряпкой и подкаблучником – слушался благоверной, когда она отговаривала его навещать «старушку».

Знакомства для пенсионеров

На сайте «Мои года» можно найти свою вторую половинку в рубрике знакомств для тех, кому за 50. Фото pixabay.com

Пенсия, как и ожидалось, не дала возможности отдохнуть. «На такие деньги выживают только черти в головах тех, кто придумал размеры этих пенсий», в сердцах решила Светлана Петровна и устроилась продавцом в торговую палатку. Светлане Петровне было очень обидно, но она терпела, работая то в душном магазине, то на даче – без помощников, под палящим солнцем. Из всех развлечений у нее остались разве что телевизор да интернет.

Пользоваться интернетом ее научила дочь. Когда сломалась ее старая «нокия», Светлана Петровна сделала себе подарок – купила недорогой смартфон. Поначалу она переписывалась с подругами юности, потом читала статьи о проблемах одиночества пожилых, а затем попала на сайт знакомств для тех, кому за 50.

Вообще-то Светлана Петровна читала о таких сайтах много плохого, но что-то подсказывало ей, что Бог не оставит ее. Это чувство словно пришло из молодых лет. Улыбка жизни с ее теплыми обещаниями давно не озаряла ее душу так явно и светло.

Заполнив на сайте нехитрую форму регистрации, Светлана Петровна написала скромное, но емкое объявление о знакомстве. Фотографию разместила реальную (не красавица, но мила), и стала ожидать знаки внимания.

Первый знак явился в чате через полчаса. Судя по фото – мужчина в расцвете сил, лет на десять моложе, но писал ерунду, а ближе к ночи вовсе перешел на похабщину. Светлана Петровна ответила ему понятной русской фразой и навсегда заблокировала.

Потом наступила тишина. За полторы недели – ни одного отзыва. И вот, наконец, в чате к ней обратился мужчина 62-х лет, с неброской приятной внешностью (Светлана Петровна сразу поняла, что фото настоящее). Звали его Игорем. Вежливый, интересный собеседник. Умничать не любил, но по всему было видно, что умен. Признался, что до 45 лет работал инженером-строителем, а затем пошел работать плиточником. Жил в старой «деревяшке» в Ново-Ленино. На судьбу не жаловался, только мельком заметил, что давно в разводе, детей нет, и шутя добавил, что сам он человек домашний, не герой.

Светлана Петровна решилась на встречу. Игорь принес огромный букет роз и хризантем – угадал ее любимые цветы. Посидели, поговорили. Скромный, с юмором, в глазах одиночество. Пил неохотно и мало. Игорь признался, что жена от него сбежала, после чего, в сорок пять лет, он угодил на нары за пьяную драку. Отсидел год и бросил пить. Проводив даму до дома, он поцеловал ей руку – не нарочито, стесняясь, но было видно, что он очень хотел поцеловать ее.

Так они и познакомились. Через неделю она позволила ему остаться на ночь. Природную их скромность как рукой сняло – такой африканской страсти не ожидали оба. Вскоре стало понятно, что они созданы друг для друга, как бы громко ни звали эти слова.

Однажды Светлана Петровна все же не удержалась, заглянула в паспорт суженого. Он действительно состоял в разводе, детей не имел, и ему действительно было 62. Вот только прописан он был в Новосибирске и более нигде.

Светлана Петровна растерялась. Тревога переросла в ужас, но признаться в своих сомнениях она не могла. Игорь сам все понял. Присел рядом на диван и объяснил, что в Иркутске он гостит у младшего брата – приехал из Новосибирска только для того, чтобы познакомиться с ней. Он заместитель директора строительной компании, но указывать о своем материальном достатке зарекся еще год назад, после неудачного знакомства с молодой женщиной, которая попыталась отобрать у него дом в Новосибирске – эпизод был сугубо криминальный, но все кончилось хорошо.

Светлана Петровна заплакала, потом улыбнулась. Через неделю они уехали в Новосибирск. Через месяц поженились.

ОТ РЕДАКЦИИ

Случай из жизни Светланы Петровны, конечно, не является исключением из правил. На нашем пути встречается много счастливых совпадений. Главное – использовать счастливую возможность, а дальше подскажут опыт и мудрость. Если вы одиноки, то приглашаем вас заглянуть в рубрику знакомств на сайте для пенсионеров «Мои года». Может быть, это шанс встретить хорошего, достойного спутника жизни. Если у вас есть своя страничка в Одноклассниках, то свежие объявления о знакомствах вы всегда найдёте здесь.

Сергей Павлов, moi-goda.ru

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