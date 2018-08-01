Ученые запугивают поджариванием планеты

К 2080 году число жертв перегрева в тропических и субтропических регионах возрастет в пять раз, считают австралийские ученые. На самом Зеленом континенте, по мнению исследователей, смертность от жары возрастет на 471%. Кроме того, число смертей заметно увеличится в Индии, Греции, Японии и Канаде.

По прогнозам климатологов, продолжительные периоды аномально высоких температур по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми. Ситуация будет усугубляться пожарами и засухой.

Исследователи разработали модель для оценки количества смертей, связанных с жарой, в 20 государствах в период 2031—2080 годов, пишет РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert. При ее создании учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов, плотность населения и различные стратегии по смягчению последствий зноя.

Специалисты подчеркнули важность выполнения условий Парижского соглашения по климату — сокращение выбросов парниковых газов к 2050 году.

По инф. rosbalt.ru

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