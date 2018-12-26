Нервы курильщиков содрогнулись: Минздрав РФ допускает постепенный запрет на продажу табака. Вообще!

В Минздраве РФ разработали новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака. Об этом узнал РБК. Представитель Минздрава подтвердил подлинность документа.

Концепция рассчитана на 2019—2030 годы. До 2025 года планируется снизить количество курящего населения на 5 процентных пунктов, до 25%.Предполагается постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможен и вовсе поэтапный вывод сигарет из оборота.

В числе других мер обозначены следующие: «предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе которые потребляются путем нагревания табака»; увеличение адвалорной и специфической ставки акциза до среднего уровня среди стран Евросоюза; введение определенных требований к цвету и размеру сигаретной пачки.

В 2016 году курящих россиян около 31%. По прогнозу министерства, к 2040—2050 году курильщиков будет только 5%.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассмотрит варианты ограничения продажи табачной продукции.

В результате употребления табака ежегодно в мире умирает около 6 млн человек. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2030 году этот показатель превысит 8 млн человек в год.

Upd. 12:06. Как заявил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, «проект концепции согласовали ФНС и Минспорт», сообщает ТАСС.

По инф. rosbalt.ru

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