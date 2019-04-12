Минпросвещения подтверждает: непривитым детям можно отказать от школы или детсада

Российское министерство просвещения прокомментировало собственное письмо, в котором предлагало «ограничить посещение школ не привитыми детьми». В сообщении ведомства говорится, что в этом письме замминистра Татьяна Синюгина разъясняла уже действующие нормы законодательства.

Это письмо, передает РБК, было подготовлено к круглому столу на тему «Отказ от вакцинации — серьезная угроза ХХI века. Как избежать эпидемии?». В нем говорится, что инфекционные заболевания опасны для окружающих, а отказ родителей от обследования детей нарушает их право на профилактику болезней.

Кроме того, Синюгина отметила, что если дети, не прошедшие вакцинацию из-за соответствующего решения своих родителей, посещают школы и детсады, то тем самым они нарушают права других детей на «благоприятную среду», поскольку создают угрозу «заноса инфекции».

«Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — сказано в письме.

Синюгина сообщила, что отстраненные от посещения школ из-за отсутствия прививок дети могут получать образование вне учебных учреждений.

Polit.ru

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