Кремль просит "не обобщать" трагедии из-за нехватки льготных лекарств

Нехватка льготных лекарств в регионах недопустима, это повод для принятия энергичных мер, но обобщать ситуацию на основе «отдельных трагических случаев тоже неверно». Так прокомментировал ряд сообщений о дефиците льготных лекарств и гибели из-за этого пациентов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает РИА Новости, Песков заверил, что его шеф — «безусловно в курсе проблемы». «Тем более эта тема фигурировала неоднократно и на прямых линиях, на других эпизодах общения президента с людьми», — напомнил Песков. Он по его словам, Владимир Путин знает, что эпизодически такая проблема случается.

«Это абсолютно недопустимо и, конечно, это повод для очень энергичных мер. Но обобщать ситуацию на основе вот этих отдельных трагических случаев тоже было неверно», — считает Песков. Он добавил, что «существует определенная статистика», и Кремль находится в постоянном контакте с Минздравом, который дает более обобщенные данные.

Затем он вновь повторил — каждый такой случай является поводом для особого внимания и особой работы по линии Минздрава.

Напомним, в Саратове 28-летняя женщина умерла, не добившись получения положенных ей по закону лекарств от диабета. Девушка жаловалась уполномоченному по правам человека по Саратовской области, но пока ее обращение ходило по инстанциям, время было упущено.

Прокуратура же, которой омбудсмен передал жалобу, выяснила, что 28-летняя заявительница, инвалид 1 группы по сахарному диабету, нуждалась в постоянном приеме лекарственных препаратов и медицинской помощи.

Для предотвращения развития почечной недостаточности в Областной клинической больнице женщине прописали препараты железа и «эпоэтин», и в 2017 году она их получала. Однако с января по май 2018 года льготные рецепты на жизненно необходимые для девушки препараты врачи Саратовской городской поликлиники № 20 не выписывали из-за их дефицита в аптеках.

В прокуратуре установили, что отсутствие препаратов в аптеках связано с тем, что аукцион на их поставку, объявленный лишь в мае текущего года, региональным министерством здравоохранения признан несостоявшимся. Повторно аукцион был проведен через месяц, а госконтракт заключили лишь в августе 2018 года. До этого министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания не выписывать рецепты.

Родственники женщины были вынуждены приобретать дорогостоящие препараты за счет собственных средств и в меньшем количестве, чем ей было рекомендовано. Из-за неполучения необходимых лекарств, ненадлежащего осмотра врачами у заявительницы развилось осложнение.

По инф. rosbalt.ru

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