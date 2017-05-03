Как оценить квартиру самостоятельно

Многих интересует, на что они могут рассчитывать при продаже квартиры. Как определить рыночную стоимость жилья без помощи профессионалов и что на нее влияет, разбиралась "Российская газета".

Самостоятельно оценить квартиру – поможет сравнительный анализ

Сегодня в Интернете есть множество сайтов с онлайн-оценкой квартир. Требуется всего лишь внести несколько параметров - адрес, этаж, площадь, тип дома, количество комнат - и система сама определит ценовой коридор, используя статистику. Но разница между верхней и нижней границей может превышать 10 процентов. Если квартира стоит 10 миллионов, к этой цене можно прибавить или отнять от нее примерно миллион рублей.

Определить цену поможет сравнительный анализ. Чем больше похожих квартир проанализируете, тем точнее сможете определить цену. Для объективности нужно не менее четырех.

Кроме того, стоит учесть индивидуальные свойства жилья, ведь на цену может повлиять даже качество ремонта подъезда и вид из окна. "Нужно внести поправки на уникальность объекта. Ведь он отличается от того, который продает сосед. Некоторые преимущества и недостатки могут серьезно повлиять на цену", - советуют эксперты "Метриум Групп".

В частности, нужно учесть, на каком этаже находится жилье. Расположение на первом этаже делает квартиру на 7-10% дешевле аналогичных, расположенных выше. Последние этажи типовых высоток тоже непопулярны. В зданиях, где нет технического этажа, есть угроза залива. За квартиру "под крышей" отдадут меньше денег на 3-5%, отмечают эксперты. Зато наличие балкона добавит столько же к стоимости. Еще в числе плюсов сторона света и видовые характеристики - на парк или реку.

За квартиру "под крышей" отдадут меньше денег на 3-5%

Бессмысленно включать в стоимость квартиры цену ремонта. "Хорошее состояние жилья является привлекающим фактором, но окупить ремонт, особенно дорогой и дизайнерский, полностью при продаже не удастся никогда. Правда, наличие в квартире встроенной кухни позволит продать квартиру чуть дороже", - отмечает Юлия Антясова, руководитель двух офисов "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

Очень важно местоположение. "При прочих равных квартира в центре Москвы будет стоить в несколько раз дороже, чем за МКАД. Очень важно расстояние от метро или других транспортных узлов, например, железнодорожной станции. Играют роль окружающая инфраструктура, близость школ, детсадов, парков", - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир".

Немаловажна и юридическая чистота объекта. "Цена квартиры может снизиться, если есть юридические риски: например, квартира несколько раз перепродавалась в короткое время; в квартире прописаны несовершеннолетние, отказавшиеся от приватизации, недееспособный собственник или квартира недавно получена по наследству", - отмечает Павел Луценко. Снижает цену и нежелание указывать в ДКП полную стоимость. Зато готовность пойти на ипотеку существенно расширит круг потенциальных покупателей.

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