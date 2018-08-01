Итоги футбольного ЧМ: споры вокруг наград

Главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову и двум футболистам – Игорю Акинфееву и Сергею Игнашевичу – были вручены высокие правительственные награды. Накануне игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта РФ.

Фото: скриншот видео youtube

Как известно, на прошедшем домашнем чемпионате мира наши футболисты дошли до четвертьфинала. Это было расценено как успех. Хотя результат сам по себе не такой уж выдающийся. Вот если бы наши игроки дотянулись до медалей – тогда другое дело. Так почему же футболистов так превозносят?

Вспомним ситуацию, сложившуюся перед чемпионатом мира. Все просто панически боялись шумного провала, ибо игра сборной в товарищеских матчах была откровенно слабой. К тому же на прежних чемпионатах мира – в 1994, 2002 и 2014 годах наша команда не находила сил выйти в плей-офф. Вот такая плохая «наследственность»...

Однако Черчесов сохранял просто олимпийское спокойствие и был уверен, что наша команда преодолеет барьер группового турнира. Так и произошло. Сборная России, показав неплохую игру и стойкий характер, довольно уверенно разобралась с командами Саудовской Аравии и Египта. И все облегченно вздохнули.

После этого сборная России безоговорочно, по всем статьям проиграла третий матч – Уругваю, но путь в 1/8 финала был уже открыт, что можно считать достижением. Однако, как известно, аппетит приходит во время еды. У футболистов же – во время игры...

Вопреки обилию мрачных прогнозов россияне прошли испанцев. Как-то язык не поворачивается сказать, что наши их обыграли. Просто в тот вечер россиянам невероятно, просто сказочно везло. Весь матч они отбивались от натиска игроков «красной фурии». Не имея ни одного шанса забить гол с игры, наши сделали это с пенальти, буквально подаренного голландским арбитром Бьорном Кейперсом. Ну а в серии одиннадцатиметровых все решила счастливая левая нога Акинфеева...

В матче 1/4 финала с Хорватией счастье улыбнулось уже сопернику. Несмотря на поражение, на сборную России посыпалось столько комплиментов, что казалось, команда выиграла чемпионат мира. Игроков не то, что хвалили, их возносили до небес. Но больше всех почитали главного тренера.

Футболистов пригласили в Кремль, где они удостоились аудиенции у президента РФ Владимира Путина. Им было высказано много прочувствованных, теплых слов. Черчесова наградили орденом Александра Невского, Акинфеев и Игнашевич удостоились орденов Почета.

Последний, как сказали бы в советские времена, награжден «за большие заслуги и в связи с уходом на пенсию», ибо защитник ЦСКА после первенства планеты завершил карьеру. Остальные игроки получили почетные грамоты президента РФ. Тренеры команды обрели звание заслуженных.

Да, наши игроки не ударили лицом в грязь, не посрамили честь флага, не разочаровали многочисленных болельщиков. Но, положа руку на сердце, добились футболисты не выдающегося результата и даже не превосходного, а нормального, рабочего. Достаточно было, на мой взгляд, ограничиться благодарностью – спасибо, ребята за труды, будем ждать от вас новых побед. Ордена ведь не дают, ими награждают – за выдающиеся деяния, героические поступки...

Согласно положению, утвержденному Министерством спорта РФ, звание заслуженного мастера спорта дают за победу в чемпионате мира, Европы, за медали Олимпийских игр. То есть за конкретный результат. Но у футболистов-то его нет!

По этому поводу высказалась известная в прошлом волейболистка Екатерина Гамова: «Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!»

Гамову поддержал коллега, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский: «Футболисты сыграли хорошо. Прыгнули выше головы! Но всему есть своя цена и мера. А высшая награда не может быть за 8-е место...». К ним присоединилась знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова: «Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения».

В упомянутом положении о присвоении звания есть оговорка – «в порядке исключения почетное спортивное звание “Заслуженный мастер спорта России” может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство». Можно сказать, что футболисты порадовали страну, подняли настроение миллионам людей, которые хотя бы ненадолго забыли о своих заботах-проблемах. Разве это не заслуга? Да, но исключительно моральная.

Стоит заметить, что в былые времена сборная СССР не раз доходила до четвертьфиналов мировых первенств, но на этой стадии уступала соперникам. И это не считалось достижением: наоборот, расценивалось как серьезная неудача. Вот как изменились времена!

В 1958 году сборная СССР в четвертьфинале чемпионата мира проиграла будущим финалистам – хозяевам турнира, команде Швеции, хотя явно рассчитывала на большее. И что же? Разочарованное спортивное начальство сразу же после неудачной игры отправило команду домой, не дав посмотреть полуфинальные матчи и игру за золотые медали. «Встречали нас дома более чем прохладно, – вспоминал Лев Яшин. – Да и мы были удручены своей неудачей. Доказывать что-то кому-то было бесполезно – Москва слезам не верит, да и унизительное это занятие плакаться...».

Спустя четыре года на всемирном форуме в Чили сборная СССР снова не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер, опять уступив хозяевам – команде Чили. Разумеется, сборную дружно ругали, но особенно – Яшина, который пропустил «легкие» голы от чилийцев. Однако четвертьфинальную игру видели лишь корреспондент ТАСС в Сантьяго и два его коллеги, с чьих «подач» посыпались обвинения в адрес голкипера. Телетрансляции из Чили не было, радио передавало репортаж Николая Озерова, который вел его в бесстрастно-объективной манере.

Укорили, но слегка, и других игроков: Игоря Численко, Алексея Мамыкина и, конечно, остались недовольны работой старшего тренера Качалина. Но никаких оргвыводов не последовало. Однако Гавриил Дмитриевич, человек исключительно порядочный, сам подал в отставку.

Вскоре после чемпионата мира 1962 года в Федерации футбола СССР состоялось совещание тренеров команды класса «А» (так называлась высшая лига). Они признали, что команду постигла неудача, и предлагали пути преодоления этих ошибок.

Кстати, почему в наше время никто из специалистов не проанализировал выступление сборной России? Собрали бы конференцию или совещание, поговорили бы по душам, послушали бы отчет Черчесова. Разве в игре команды присутствовали только положительные моменты? Нет, конечно. Надо смотреть правде в глаза, и признать, что игра сборной России далека от совершенства.

Уже осенью нашей команде предстоят ответственные матчи со сборными Турции и Швеции в новом турнире – Лиге наций. Команду Черчесова, да и его самого, теперь будут оценивать другими, более высокими категориями. Ведь в сборную поверили, и это доверие нужно оправдывать.

...В 1966-м на первенстве мира в Англии сборная СССР перешагнула злосчастную черту четвертьфинала и в итоге завоевала бронзовые медали. Но спустя четыре года злой рок и коварный соперник в лице сборной Уругвая снова остановили команду на прежнем рубеже.

По итогам выступлений сборной СССР была составлена справка отдела пропаганды ЦК КПСС для руководства страны. В ней выступление главной команды страны было признано «неудовлетворительным». Для устранения недостатков создали комиссию для улучшения работы в детских и юношеских спортивных школах, изменению тренировочного процесса. Как видите, и в этом случае была устроена работа над ошибками...

Не станем больше ворошить историю, вернемся в реальность. Мы хотим видеть наш футбол конкурентоспособным, прогрессирующим. Для этого его надо совершенствовать, готовить, как в любой сфере жизни, способные кадры. Не стоит забывать, что сейчас сборная России находится в рейтинге ФИФА на умопомрачительном 70-м месте.

Между прочим, так уже было – в 2008 году, когда сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Казалось, наш футбол готов совершить качественный скачок. Увы, едва распустившийся цветок быстро увял. Не повторить бы тот печальный опыт...

По инф. stoletie.ru

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