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Госдума заинтересовалась: а колбаса — это вообще что такое?
По инф. rosbalt.ru   
13 Августа 2018 г.
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В Минпромторг из Госдумы направлено предложение дать точное определение того, что такое «колбаса». Возникла идея запретить называть колбасой те продукты, которые содержат менее 50% мяса.

  Возникла идея запретить называть колбасой те продукты, которые содержат менее 50% мяса

Как передает РИА Новости, депутат Виталий Милонов пишет, что сейчас в магазинах часто продают продукты, не имеющие отношения к мясу и мясным материалам. Таким образом локупателей намеренно ввозят в заблуждение.

Депутат предлагает законодательно обязать указывать на упаковке «заменителей колбасы» возможный вред от их употребления. Заодно он хочет навести порядок и в импортной газировке и соках, которые по его словам, являются на 100% «химией», способной нанести ущерб здоровью.

По инф. rosbalt.ru

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