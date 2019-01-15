Экономия на медсестре

Количество врачей и медсестер в столице снижается уже много лет подряд, но в 2017 году их стал меньше, чем оговорено в государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Об этом, как пишет РБК, говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Москвы о реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

Доктор медицинских наук, президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики Василий Власов объяснил «Полит.ру», в чем проблема происходящего.

«Сокращение количества врачей, количества коек, количества медицинских организаций наблюдается не только в Москве, но и по всей стране. Особенно сильно эта тенденция проявляется в сельской местности. Это огромная проблема, к которой повернулись только в последние два-три года, да и то скорее на словах, чем на деле. На днях было опубликовано заявление депутата Государственной Думы из Свердловской области, который решил проверить фельдшерско-акушерские пункты, якобы построенные в Свердловской области. Оказалось, что они построены на бумаге, а фактически их нет.

В Москве проходил тот же процесс сокращения количества медицинских организаций, и соответственно, количества врачей. И в последние годы, начиная с 2012, Москва выступала одним из "лидеров" в деле резкого сокращения количества медицинских организаций. Это называлось словом "оптимизация", фактически речь, конечно, шла о сокращении. Это сокращение проводилось разными способами и, естественно, приводило к уменьшению количества должностей для врачей.

Предполагалось, что результатом оптимизации станет устранение плохих врачей и сохранение в медицинской системе хороших врачей. Но, конечно, при простом закрытии больницы никакой селекции не проводилось, никаких конкурсов не было. И в результате люди получили сокращение объема оказываемой медицинской помощи.

Особенно высокий темп этот процесс получил в последние годы в результате реализации "майских указов". В них ставилась важная задача повышения заработной платы, но при этом никаких источников финансирования не определялось. В результате по всей стране решением стало сокращение количества работников при сохранении того же размера фонда заработной платы. Таким образом на одну ставку получалось больше денег. Вместе с тем, мы знаем, что это происходило не только в здравоохранении. И в других организациях, например, в научных, людей переводили на полставки при сохранении той же зарплаты. Благодаря этому у них на бумаге зарплата увеличивалась в два раза.

Так что сведения Контрольно-счетной палаты Москвы представляют собой очередную фиксацию положения дел, которая подтверждает наши печальные наблюдения».

Polit.ru

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