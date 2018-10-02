Челябинск: зоозащитники выступают против открытия в городе дельфинария

Зоозащитники Челябинска начали сбор подписей под онлайн-петицией против постройки в городе дельфинария-аквариума. Инициатором акции выступил президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

«Информация о жестокости бизнеса с использованием морских млекопитающих весьма обширна и доступна. Во многих странах эксплуатация и издевательство над дельфинами и китами законодательно запрещены. Десятки тысяч россиян выступают за полный запрет в нашей стране этого живодерского развлечения. В связи с этим мы просим городские власти пересмотреть решение о строительстве дельфинария и заменить его другим развлекательным объектом, ради которого не будут уничтожаться и эксплуатироваться разумные существа», — говорится в петиции.

Петиция, которую подписали уже более 7 тыс. человек, адресована мэру Челябинска и председателю городской думы. Кроме подписей в Интернете, также стартовал сбор подписей на бумаге.

В соцсетях Челябинска развернулась дискуссия по вопросу допустимости возведения дельфинария. Некоторые горожане выступили в защиту идеи, указывая, что «дельфинотерапия» полезна для детей-инвалидов. Среди тех, кто поддержал протест, оказались также горожане, выступившие в защиту соснового бора на месте, где предполагается строить дельфинарий.

По инф. rosbalt.ru

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