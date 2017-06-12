Врачебные ошибки дорого стоят





Сообщение о смерти в стоматологическом кресле известного балетмейстера напомнило о другом шокирующем случае: в 2014 году в том же Санкт-Петербурге стоматолог удалила 43-летней пациентке 22 здоровых зуба, взяв за экзекуцию 843 тысячи рублей. Выходит, пациент никак не застрахован от людей в белых халатах, которых словом "врач" и назвать нельзя? Когда приходишь на прием в поликлинику, садишься в стоматологическое кресло или ложишься на операционный стол, играешь в лотерею - повезет, не повезет. Нередко встречаются не только не профессионалы, но и те, кто вообще не имеет отношения к медицине! Рассказывает "Российская газета".

Белый халат и поддельный диплом: откуда берутся врачи-самозванцы

К сожалению, сейчас купить фальшивый диплом врача любой специальности - не проблема

Громким скандалом обернулось в Северной Осетии назначение на должность и.о. главврача поликлиники N 7 Владикавказа 26-летнего Георгия Никиташенко. Выяснилось, что молодой специалист из Москвы устроился на работу по поддельному диплому. Проверить обоснованность назначения на такую должность молодого медика решил глава Владикавказа Махарбек Хадарцев.

- К нам обратились представители одной из общественных организаций с требованием проверить законность назначения на должность и.о. главврача поликлиники N 7 Георгия Никиташенко, - рассказала "РГ" помощник прокурора Республики Северная Осетия по взаимодействию со СМИ и общественностью Алина Цориева. - Мы направили запрос в Северо-Кавказскую государственную гуманитарно-технологическую академию города Черкесск, где он якобы учился, и диплом которой по специальности "лечебное дело" предоставил при устройстве на работу. Выяснилось: Никиташенко этого вуза не оканчивал, а, не получив высшего медицинского образования, не имел права занимать пост руководителя поликлиники. Мы направили представление в адрес министра здравоохранения Северной Осетии с требованием освободить Георгия Никиташенко от занимаемой должности.

Жительница Кемеровской области пожаловалась на некачественную работу специалиста частной стоматологической клиники. Проверка показала, что зубы ей лечил человек с фальшивым дипломом об окончании вуза. Зубной врач, прошедший курс обучения в медучилище, не имел права работать стоматологом. Еще случай. В кузбасский поселок Сосновка 29-летний молодой человек переехал из Алтайского края. Устроился терапевтом в местную больницу. Получил "подъемные" по программе поддержки сельских врачей - один миллион рублей. А скоро выяснилось, что "земский доктор" на самом деле не терапевт, а фельдшер с колледжем за плечами.

- Обман вскрылся, когда руководство районной больницы, начав проверку подлинности дипломов, направило запрос в Новосибирский мединститут, и оттуда пришел ответ, что такой студент по специальности "Лечебное дело" никогда не обучался, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Медики обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ. Суд признал фигуранта виновным в мошенничестве и приговорил к году лишения свободы условно, обязав возместить причиненный ущерб.

Стоит ли удивляться появлению в лечебных учреждениях самозванцев, если стать "доктором" сегодня - пара пустяков. И не надо корпеть над учебниками по восемь лет, сдавать зачеты. За определенную сумму можно стать любым специалистом, в том числе врачом!

Корреспондент "РГ" открыл первый попавшийся сайт. Позвонил в надежде, что уж диплом хирурга или стоматолога ни за какие деньги не купишь. Однако ему ответили уверенно: сделаем! Оказалось, диплом о среднем специальном медицинском образовании стоит 17 500 рублей. О высшем - на две тысячи дороже. За красный диплом просят вдвое больше. От корреспондента требовалось лишь определиться с учебным заведением, которое он якобы закончил, и еще несколько своих данных.

- Дипломы от настоящих не отличить! Мы на этом рынке больше десяти лет, и ни разу не было жалоб, - убеждал голос на другом конце провода. - Диплом будет как настоящий, с вкладышем, на бланке Гознака. Конечно, если номер сверять будут, в базе вуза его не найдут. Но можно и официально провести, тогда цена уже 5000 долларов. Но никто ничего не проверяет. Особенно если речь идет о получении образования в советские годы или в постперестроечное время. Никакого риска нет. Платить при получении документа на почте. Диплом будет готов через несколько дней. Лучше выбирать вуз подальше от дома, чтобы не попасть на сокурсников, которых не было.

Большим спросом пользуются дипломы средних медработников, "корочки" покупают косметологи и массажисты. Индустрия красоты очень популярна, а получить лицензию на право ведения такой деятельности без медобразования невозможно.

Ростовчанка Вероника по образованию учительница начальных классов, призвание свое нашла в нетрадиционной медицине. Был необходим диплом. Историю его получения она умалчивает, хотя для особо въедливых выложила его фото на страничке в соцсети. Номера не видно, зато черным по белому написана фамилия и квалификация. Для доверчивых клиентов это гарантия, что перед ними профессионал. Как пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области, согласно статьи 327 УК РФ, отвечать за подделку дипломов будут обе стороны: изготовитель и тот, кто документом пользуется. Подделка грозит лишением свободы на срок до двух лет либо принудительными работами на то же время.

Росздравнадзор регулярно проводит проверки медучреждений. Как заявила пресс-секретарь территориального отделения Росздравнадзора по Ростовской области Елена Нечай, с фактами выявления фальшивых дипломов у медиков в регионе не сталкивались.

"Да, разве он может быть у медика фальшивым? - заявил главврач одной из поликлиник. - Он государственного образца, по нему же видно. Да и вряд ли человек, не учившийся на врача, захочет им стать". Но вот жители Ульяновска с возмущением вспоминают громкий скандал: в больнице полутора года работал не окончивший вуз детский хирург. Вместо диплома при поступлении в больницу он предъявил подделку. Против него возбудили уголовное дело. Примеры, увы, можно множить. Выводы? Это дело не только следственных органов.