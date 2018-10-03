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Ученые против "онкологического монстра": найден ещё один путь к победе
Пиа Хайнеманн Die Welt   
03 Октября 2018 г.
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Ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё, получившие в этом году Нобелевскую премию по медицине, нашли новый путь борьбы с раковыми заболеваниями.

Исследователи, безусловно, достойны награды: они доказали, что мы, люди, способны сделать так, чтобы болезнь перестала внушать ужас, пишет Пиа Хайнеманн в статье на сайте Die Welt.

онкология

"Рак - это темный монстр, которого многие боятся. Онкологические заболевания считаются самыми зловредными: опухоль разрастается, разрушая ткани, органы, жизнь. Радует то, что в этом году Нобелевская премия по медицине досталась ученым, занимающимся исследованиями рака", - передает автор.

Благодаря их работе в будущем можно будет не только оперировать опухоль или подвергать ее воздействию радиации или химиотерапии. Ученые нашли и четвертый путь: "согласно их исследованиям, человеческий иммунитет можно направить и на борьбу с раковыми клетками - в некоторых случаях это срабатывает настолько эффективно, что организму удается не только сократить их рост, но и вообще избавиться от опухоли", передает Die Welt.

Как пишет автор, на сегодняшний день "в одной только Германии ежегодно онкологические заболевания диагностируются у 500 тыс. человек. Эти показатели будут расти, в том числе и потому, что население стареет. Но если до 1980 года более двух третей онкологических больных умирали от этой болезни, то сегодня продолжительность жизни более половины из них увеличивается благодаря лечению".

Достижения ученых, отмеченные почетной наградой, напоминают многим о том, "что половина заболевших все-таки не сможет побороть болезнь. Черный монстр может быть посажен на цепь, но он продолжает атаковать и быть причиной мучительной смерти", пишет автор статьи.

Журналистка напоминает о том, что два из пяти онкозаболеваний можно предотвратить, "исключив из своей жизни такие факторы риска, как курение, избыточный вес, алкоголь и гиподинамию". Не следует также пренебрегать регулярными осмотрами у врачей.

"И если ученые усовершенствуют методы лечения тех случаев, которые нельзя было предотвратить, черный монстр перестанет внушать непомерный ужас", - резюмирует автор.

 Перевод Inopressa.ru

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