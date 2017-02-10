Специальная маркировка поможет распознать поддельные лекарства





Вслед за шубами и алкоголем своя собственная "черная метка" появится и на лекарствах. В шести регионах страны с 1 февраля стартовал эксперимент по маркировке лекарств. Впрочем, метка не совсем черная: маркировка DataMatrix с виду напоминает нарисованный лабиринт, ее будут наносить при помощи специального принтера на каждую упаковку, дополняя уже имеющийся штрих-код. "Пилот" начнут с нескольких наименований лекарств, а со временем "пометят" все выпускаемые медикаменты подряд. Зачем это нужно? Что даст покупателям? И, в конце концов, сколько будет стоить и не станут ли дороже лекарства? Разбиралась "Российская газета".

Фальшивые лекарства распознает сканер

Отличить поддельные лекарства от настоящих станет проще благодаря особой маркировке

В Калужской области в индустриальном парке "Ворсино" находится современный фармзавод: здесь производят и упаковывают несколько десятков наименований таблеток. По конвейерной ленте бегут пачки с расфасованными в блистеры таблетками. Здесь же - принтер, который за долю секунды может "нарисовать" лабиринт нужной конфигурации.

"Идею введения маркировки мы поддерживаем, поэтому решили, не откладывая, войти в эксперимент, - рассказал директор по производству Геннадий Пяцкий. - Хотя постановление правительства уже вступило в силу, нет пока точных инструкций о технологии нанесения маркировки, не ясно также, какие именно данные будут в ней закодированы. Идентификатор изделия, серийный номер и номер партии, срок годности - это минимум. Система гибкая, в нее можно "вместить" море информации. На решение всех этих деталей отведено время до лета. Наше оборудование позволяет наносить DataMatrix, ведь все наши заводы - что в Европе, что в России - строятся по единым стандартам и оснащаются однотипно. А в Европе внедрением такой маркировки занимаются уже с 2010 года". По словам Пяцкого, если на российском фармрынке будут введены правила маркировки, аналогичные европейским, процесс у нас может пройти достаточно быстро и безболезненно.

Что даст маркировка лекарств

Почему для маркировки решено было выбрать особый двухмерный код DataMatrix? Во-первых, это не дорогая технология (по расчетам, стоимость одной упаковки лекарства вырастет на 1-1,5 руб., или, если говорить о препаратах среднего ценового сегмента, всего на 1 %). С другой стороны, такая идентификация позволит в автоматическом режиме выявлять недоброкачественные и контрафактные лекарства. Наконец, в-третьих, такая маркировка введена уже в странах Европы,Турции, США, Индии, Бразилии. Внедряют ее и на Украине - так что единый тип идентификации лекарств поможет разным странам объединиться и вместе лучше бороться с контрафактом. "В странах ЕС такая маркировка уже обязательна, во всяком случае, мы печатаем двухмерный код на всей нашей продукции", - говорит Пяцкий.

"Маркировка содержит несомненные "плюсы" для бизнеса, - считает специалист по маркировочным технологиям Дмитрий Баглей. - Она не только уменьшит потери добросовестных производителей и продавцов от контрафакта, но и позволит улучшить логистику, поскольку можно будет оперативно отслеживать движение товара".

Понятно, что для нанесения маркировки понадобится специальное оборудование. Оснащение одной производственной линии, по словам Дмитрия Баглея, обойдется фармкомпаниям в сумму от 30 до 150 тысяч евро. Но вложения долгосрочные, да к тому же благодаря маркировке производители снизят имиджевые потери от попадания в продажу "левых" лекарств.

"Представьте: человек покупает лекарство от конкретного производителя, а внутри - "пустышка", которая не лечит. Но пациент ведь не знает, что купил фальсификат и весь негатив переносит на фармкомпанию,указанную на этикетке, - пояснил Геннадий Пяцкий. - Поэтому все компании заинтересованы, чтобы, если обнаружится подделка или контрафакт, эта партия изымалась из продажи немедленно. Штрихкод такую оперативность не обеспечивает, а DataMatrix - пожалуйста. Прислонил сканер к марке - и через секунду получаешь ответ: легальна конкретная пачка лекарства или нет".

Интересно, что устроить такую проверку "на фальшивость" смогут не только специалисты - дистрибьюторы, провизоры аптек. В аптеке появятся особые сканеры у каждого продавца, и к тому же общедоступный, в торговом зале - для покупателей. Так что любой человек сможет убедиться в легальности приобретенного лекарства с помощью такого сканера. Более того, "прочесть" маркировку можно будет и используя обычный смартфон, если установить на него специальное приложение.

Поднимется ли цена на лекарства?

Самое большое опасение - как повлияет введение маркировки на цену лекарства. Одно дело - маркировать шубу стоимостью в несколько десятков и даже сотен тысяч рублей, и совсем другое - когда речь идет о социально значимом продукте.

Впрочем, опрошенные "РГ" эксперты серьезной ценовой угрозы в нововведении не видят. "Говорить о подорожании лекарств из-за маркировки сложно, так как этот процент будет разниться для разных препаратов. Можно говорить только о затратах на нанесение маркировки на упаковку, это около 1,5 рубля без учета расходов на информатизацию и оборудование, необходимое для функционирования системы, у дистрибьюторов и аптечных учреждений", - считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

С экспертом согласна и глава Аптечной гильдии Елена Неволина. Стоимость сканера для аптеки - примерно 20 тысяч рублей, вложения посильные, и на стоимость лекарств серьезно не повлияют. "Конечно, сканеров потребуется несколько, но, думаю, поскольку программа государственная, аптекам помогут с переоборудованием", - предположила Неволина. Она напомнила, что с 1 июля все аптеки, как и другие предприятия розничной торговли, переходят на использование новых кассовых аппаратов, снабженных сканерами для учета торгового оборота в ФНС. "Важно, чтобы оборудование было совместимо. Если придется работать с двумя разными сканерами, возникнет угроза ошибок", - считает эксперт.



Справка "РГ"

Об участии в эксперименте заявили: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская, Новгородская, Белгородская области. В "пилот" вошли 23 фармпроизводителя, крупные дистрибьюторские компании, свыше 30 больниц и клиник и более 250 аптек, в том числе крупные сети.

До июня предстоит запустить всю технологическую цепочку: установить оборудование и программное обеспечение, обучить специалистов. И по мере готовности охватывать маркировкой все больше наименований препаратов.

Если эксперимент оправдает себя и маркировка охватит все выпускаемые медикаменты, за год система мониторинга будет отслеживать около 6 млрд упаковок лекарств и охватит более 350 тыс. участников оборота, среди которых около 1000 отечественных и зарубежных производителей лекарств, свыше 100 тыс. больниц и 250 тыс. аптек.