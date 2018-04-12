Самолечение невозможно запретить, поэтому ему решили научить





"Самолечиться" мы любим, и часто готовы попробовать на себе лекарство, которое помогло соседке или подруге, или слепо следуем телевизионной рекламе. Запретить самолечение невозможно, значит, нужно научить людей делать это правильно, чтобы не навредить себе и близким. Об этом рассказывает "Российская газета".

Что такое ответственное самолечение?

В Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины подготовлена концепция ответственного самолечения. Вторым шагом станет образовательная программа, адресованная и пациентам, и врачам, и аптечным работникам.

Грамотное самолечение - это осознание личной ответственности за свое здоровье

Дело перспективное: со многими незначительными недомоганиями вполне можно справиться самому при помощи безрецептурных лекарств. С другой стороны, при многих хронических заболеваниях - той же артериальной гипертонии, например, очень важно, чтобы пациент не только аккуратно выполнял назначения врача, но и мог самостоятельно подкорректировать прием препарата в зависимости от самочувствия. Все это соответствует концепции ответственного самолечения, предложенной ВОЗ еще 20 лет назад. В Германии, например, подсчитали, что самостоятельное применение правильно подобранных анальгетиков у людей, страдающих мигренью, может сэкономить бюджету на "пропущенных" визитах к врачам до 1 миллиарда евро в год.

Но мы не в Германии. У нас, например, без рецепта можно купить многие отнюдь не безопасные препараты, которые во всем мире доступны только по назначению врача. Так что наше "самолечение" пока в корне отличается от модели, рекомендуемой ВОЗ. Поэтому, скажем, прием антибиотиков при гриппе дело не такое уж и редкое. Лишь недавно минздрав пошел на серьезное ужесточение мер против аптекарей, нарушающих порядок отпуска рецептурных лекарств.





"К сожалению, наши люди склонны вести себя легкомысленно. С одной стороны, могут принимать лекарства по совету людей, не имеющих медицинского образования, просто потому, что кому-то это помогло. С другой - пациенты часто произвольно меняют схему назначенного врачом лечения. Могут пропустить прием препарата, заменить один на другой, не закончить курс полностью, - говорит замдиректора по научной и аналитической работе НМИЦ профилактической медицины Анна Концевая. - Но приверженность лечению - это один из основных принципов эффективной терапии. Поэтому мы подготовили образовательную программу для пациентов "Лечусь грамотно", будем объяснять, как важно вести себя правильно".

Эксперты настаивают: люди должны четко представлять, в каких случаях можно безбоязненно выпить таблетку, а когда лучше поспешить к врачу. Второе направление - изменение отношения к рекламе. У нас многие воспринимают телевизионные ролики как истину в последней инстанции. Наконец, нужно увеличить ответственность провизоров в аптеках: если пациент не доходит до врача, фармацевт обязан дать ему консультацию по приему лекарства, а возможно, и настойчиво посоветовать все-таки обратиться в медучреждение.





"К ответственному самолечению нужно подходить шире, - убеждена Анна Концевая. - Согласно опросам, 42 процента больных гипертонией самостоятельно, без врача, сбивают себе давление. А базовую терапию, когда гипотензивные препараты принимаются ежедневно, нередко игнорируют. Это неправильное и опасное поведение. Нужно обучение коррекционной терапии в школах пациентов, и такие школы уже работают. Самолечение - это не только снятие симптомов при недомогании и приверженность назначенной терапии. Это и соблюдение здорового образа жизни".

"Если у человека что-то заболело, у нас он очень часто начинает не с визита к врачу, а сразу же бежит в аптеку, - говорит главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин. - Но это оправдано лишь в случае, когда человек знаком со своим заболеванием и точно знает, что ему делать. Около 30 процентов функциональных нарушений пищеварения не представляют серьезной угрозы для здоровья, поэтому в таких случаях достаточно снять неприятные симптомы".

Но все же даже за самыми невинными симптомами могут скрываться серьезные болезни. Поэтому если привычное лечение не помогает, откладывать визит к врачу не стоит, сказал Бордин. Все это в подробностях узнают участники программы "Лечусь грамотно". А 24 июля инициаторы программы предлагают провести в России День ответственного самолечения. Дата выбрана не случайно: 24/7 говорит о том, что о здоровье каждый должен помнить 24 часа в день семь дней в неделю.

Концепция

Основные принципы ответственного самолечения

- Лечусь грамотно - значит, выполняю рекомендации врача, а не друзей или родственников.

- Покупая лекарство, советуюсь с фармацевтом.

- Прежде чем принимать лекарство, внимательно читаю инструкцию, соблюдаю дозировку и график приема.

- Не забываю планировать профилактические осмотры и обследования у врача.

- Веду здоровый образ жизни, чтобы предупредить развитие серьезных заболеваний.

- Лечусь грамотно - значит, беру на себя ответственность за свое здоровье.

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