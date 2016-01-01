Протезы для зубов: какие выбрать?

Протезирование зубов – это важная стоматологическая процедура, которую следует доверить профессионалам. Хороший специалист должен с вниманием относиться к каждой конкретной ситуации, выбирая лучший вариант лечения. Стоматологу необходимо искать решение для каждого пациента, учитывая состояние его здоровья, пожелания и финансовые возможности. Очень важно выбрать подходящий тип протезирования: каждый из них подходит для конкретной ситуации, и от него зависит, как будет выглядеть вылеченная челюсть.

Съемные и несъемные протезы

Съемные протезы используются для замены зубов при их частичном или полном отсутствии и требуют от пациента минимальных манипуляций. Их можно снимать на ночь или только по мере необходимости. Качественные протезы обычно держатся хорошо: для их крепления применяют специальные приспособления.

Протезы на присосках

Они представлены в виде вакуумной конструкции. Популярны благодаря своей простоте, удобству и доступной стоимости, быстро и легко фиксируют протез во рту. При необходимости дополнительно можно воспользоваться кремом для фиксации. Минус конструкции на присосках состоит в том, что изделие получается достаточно большим, что может значительно повлиять на дикцию. При установке таких протезов в первые 5-7 дней их рекомендуют не снимать даже на ночь.

Бюгельные протезы

Их устанавливают при помощи небольших металлических креплений (бюгелей). Эти конструкции могут закрепляться на кламмерах или замочках. Минус в том, что эти типы крепления могут быть заметными при разговоре или улыбке, но зато они никак не влияют на речь и дикцию и практически не ощущаются во рту. Бюгельное протезирование может быть частичным или полным.

Нейлоновые протезы

Современные мягкие нейлоновые протезы – один из лучших вариантов съемного протезирования. Нейлон стали активно применять в стоматологии еще в начале прошлого века. Нейлоновое протезирование стало популярным благодаря ряду преимуществ:

Безопасность. Нейлон – гипоаллергенный материал, он подходит людям с чувствительным иммунитетом.

Гибкость. Съемные зубные протезы могут вызывать мозоли – при их возникновении человеку на некоторое время нужно отказаться от протезов и дождаться заживления кожи. Нейлоновые протезы снижают риск возникновения мозолей.

Эстетичность. Нейлон хорошо имитирует поверхность десен и ткани зубов, выглядит очень натурально. Такие протезы могут быть разного тона, начиная с белого и заканчивая цветом слоновой кости.

Долговечность. Нейлоновые протезы гибкие и прочные, они не деформируются и не теряют своих функциональных качеств в течение долгого времени.

Доступная стоимость. Нейлоновые протезы стоят значительно меньше, чем несъемные коронки и имплантаты.

Металлокерамические коронки

Самые популярные конструкции для протезирования, отличаются высоким качеством и доступной ценой. Металлокерамическая коронка полностью имитирует зуб, отлично держится, имеет гладкую поверхность, благодаря чему снижается риск возникновения налета на поверхности зубов. Можно подобрать любой оттенок коронки так, что она будет гармонично смотреться с родными зубами. При длительном ношении керамическое покрытие может стираться, постепенно обнажая каркас из металла. Чтобы надолго сохранить привлекательный вид коронки, лучше отказаться от вредных привычек.

Для качественного протезирования следует обратиться в хорошую стоматологическую клинику. Если вы житель северной столицы, рекомендуем семейную стоматологию «Ибн Сина» (протезирование на Светлановском): профессионалы своего дела выполнят грамотное протезирование с учетом индивидуальной ситуации каждого пациента.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ