Посетители Онкологической больницы №1 смогли пройти комплексную диагностику груди

19 и 26 октября двери Городской онкологической больницы были открыты для всех желающих проверить своё здоровье. Приём длился не более 40 минут, за это время посетители проходили комплексную диагностику груди: осмотр, маммографию и УЗИ. Врачи рекомендуют ежегодно проходить диагностику именно у специалистов мамологов, ведь только врач и комплексное обследование могут квалифицированно оценить состояние груди и дать рекомендации.

Рак молочной железы на сегодняшний день является самым распространенным раковым заболеванием среди женщин во всем мире и все шире распространяется в развивающихся странах, где большинство случаев заболевания диагностируется на поздних стадиях.

Главный врач больницы Галкин Всеволод Николаевич взял курс на раннее выявление онкологических заболеваний, которое даёт положительный результат лечения в 98% случаев.

Чуть более получаса в год - не так много, когда речь идёт о собственном здоровье, а порой и жизни.

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