Интернет-журнал Dentalmagazine - ориентир в мире современной стоматологии

Высококвалифицированные стоматологи всегда ценятся на вес золота и не зря. Ведь стоматология – быстроразвивающаяся область медицины и, чтобы соответствовать современным стандартам, врачу нужно прилагать много усилий: повышать квалификацию, быть в курсе всех достижений в в сфере своей профессиональной деятельности.

Поэтому в помощь стоматологам и зубным техникам создан первый в России стоматологический журнал Dentalmagazine, существующий в интернет-пространстве.

В журнале есть статьи российских и зарубежных авторов, а также актуальные сведения о конференциях, симпозиумах и выставках.

Вся профильная информация на страницах издания размещена в нескольких разделах: имплантология, хирургическая и терапевтическая стоматология, ортопедическая стоматология, фармакология и анестезиология, радиодиагностика, зуботехническая лаборатория и других.

Хотя журнал Dentalmagazine создан как специализированное издание для стоматологов и зубных техников, в нем найдут много интересного и люди, не имеющие специального образования, но интересующиеся темой здоровья зубов. Например, можно почитать статьи о новых методиках исправления прикуса, современных брекет-системах, методах обезболивания.

Это дает возможность самостоятельно сориентироваться в том, что может предложить современная стоматология и быть более компетентным при обсуждении лечения с врачом.

Это интересно

Наряду с телемедициной получила развитие и телестоматология, задача которой – удалённое консультирование пациентов и передача необходимой информации. Для пользователей смартфонов появилось новое приложение под названием Toothpic, созданное как раз для этой цели. Как сообщается в пресс-релизе, при помощи этого приложения пациенты смогут получить консультацию стоматолога в режиме реального времени круглосуточно. Кроме того можно будет сделать снимки на камеру смартфона и передать их консультанту.

Специалист оценит состояние полости рта, даст рекомендации по уходу за зубами, а если нужно ответит на вопросы. В этом случае подобная услуга может заменить визит в клинику.

Если есть конкретная проблема, то врач-консультант изучит ситуацию и предложит дальнейший порядок действий для решения конкретной проблемы. А это сэкономит время на поиски нужного специалиста.

Кстати, об этом приложении также можно прочитать в интернет-журнале Dentalmagazine.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ