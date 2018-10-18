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Интернет-журнал Dentalmagazine - ориентир в мире современной стоматологии
Агнесса ЛИ   
18 Октября 2018 г.
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zubi 33

Высококвалифицированные стоматологи всегда ценятся на вес золота и не зря. Ведь стоматология – быстроразвивающаяся область медицины и, чтобы соответствовать современным стандартам, врачу нужно прилагать много усилий: повышать квалификацию, быть в курсе всех достижений в в сфере своей профессиональной деятельности.

Поэтому в помощь стоматологам и зубным техникам создан первый в России стоматологический журнал Dentalmagazine, существующий в интернет-пространстве.
В журнале есть статьи российских и зарубежных авторов, а также актуальные сведения о конференциях, симпозиумах и выставках.

Вся профильная информация на страницах издания размещена в нескольких разделах: имплантология, хирургическая и терапевтическая стоматология, ортопедическая стоматология, фармакология и анестезиология, радиодиагностика, зуботехническая лаборатория и других.

Хотя журнал Dentalmagazine создан как специализированное издание для стоматологов и зубных техников, в нем найдут много интересного и люди, не имеющие специального образования, но интересующиеся темой здоровья зубов. Например, можно почитать статьи о новых методиках исправления прикуса, современных брекет-системах, методах обезболивания.
Это дает возможность самостоятельно сориентироваться в том, что может предложить современная стоматология и быть более компетентным при обсуждении лечения с врачом.

Это интересно

Наряду с телемедициной получила развитие и телестоматология, задача которой – удалённое консультирование пациентов и передача необходимой информации. Для пользователей смартфонов появилось новое приложение под названием Toothpic, созданное как раз для этой цели. Как сообщается в пресс-релизе, при помощи этого приложения пациенты смогут получить консультацию стоматолога в режиме реального времени круглосуточно. Кроме того можно будет сделать снимки на камеру смартфона и передать их консультанту.
Специалист оценит состояние полости рта, даст рекомендации по уходу за зубами, а если нужно ответит на вопросы. В этом случае подобная услуга может заменить визит в клинику.
Если есть конкретная проблема, то врач-консультант изучит ситуацию и предложит дальнейший порядок действий для решения конкретной проблемы. А это сэкономит время на поиски нужного специалиста.
Кстати, об этом приложении также можно прочитать в интернет-журнале Dentalmagazine.

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