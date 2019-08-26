Галкин Владислав Николаевич возвращает онкологическому диспансеру №1 звание первого

В онкологическом диспансере №1, старейшем медицинском учреждении Москвы по лечению рака, год назад на должность главного врача был назначен Галкин Всеволод Николаевич. Этого решения потребовали рост онкологических заболеваний и необходимость справиться с вызовами нового времени. За несколько лет до этого Всеволод Галкин, профильный специалист с административным опытом, возглавил больницу №70, которую из аутсайдера постепенно сумел превратить в успешное медицинское заведение.

С приходом нового главврача в онкологическом диспансере №1 каждую субботу проводят встречи специалистов с пациентами, заранее сообщая на сайте больницы, о проблемах какого органа человеческого тела пойдет речь на очередном «дне открытых дверей». Нововведение по достоинству оценили москвичи и гости столицы – на приём к врачам каждую субботу приходит 50-100 человек. При этом любой человек может при любых сомнениях приехать в больницу на улицу Бауманская, 17/1 и получить бесплатное полноценное обследование. По словам Всеволода Галкина, эти меры – вклад клиники в раннее выявление онкологических заболеваний (позволяет обеспечить вероятность выздоровления 90-95%).

Также Всеволод Николаевич Галкин организовал регулярные клинико-анатомические конференции. Все врачи и профессора диспансера собираются вместе по пятницам и рассматривают наиболее интересные и сложные случаи своей медицинской практики, обсуждают методы лечения конкретного пациента. Коллеги задают друг другу самые разные вопросы по профессиональной деятельности, поэтому ошибки не остаются незамеченными. Такие мероприятия, считает Всеволод Галкин, существенно повышают профессиональный уровень специалистов прямо на рабочем месте.

Новый руководитель обеспечил проведение в онкологическом диспансере видеоэндоскопических малотравматичных операций, которых проведено уже более 200, чего в больнице ранее не делали. Кроме того, увеличилось количество пациентов, которым назначены таргетные препараты, избирательно действующие на определенный орган. Есть решение правительства Москвы, согласно которому разработан механизм оплаты подобных дорогостоящих препаратов.

Одно из значительных изменений в онкологическом диспансере №1 – грядущее введение в эксплуатацию нового корпуса медицинского учреждения на Загородном шоссе. Этот медицинский объект пять лет назад оказался фактически заброшен, поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы в семиэтажном здании, оборудованном современным высокотехнологичным оборудованием в соответствии со всеми требованиями к хирургии, начался прием больных. Хирургический корпус рассчитан на 180 мест с комфортными палатами для пациентов.

Всеволод Галкин - врач, позволивший добиться значительных положительных изменений в онкодиспансере, в самом учреждении поддержали не все сотрудники. Образовалась группа людей, имевших большое влияние при прежней администрации, недовольных распределением денег, заработанных больницей (ранее большая часть денег делилась именно между ними). Стоит отметить, что в течение года новое руководство все еще выплачивает задолженности перед врачами, допущенные прежде. Сегодня, согласно методу Галкина, реализуется материальное стимулирование врачей и персонала больницы. За счет этого заработная плата выросла у врачей на 17,6%, у среднего медперсонала – на 15,9%, у младшего персонала – почти на 24%.

Что касается отношений Всеволода Галкина с недоброжелателями в коллективе, он не отвергает их, а готов к сотрудничеству, но при условии высокого профессионализма специалистов, поскольку больные не должны страдать.

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