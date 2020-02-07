Нижний Новгород занял 3-ю позицию в ТОП-10 городов по количеству заказов во время «Киберпонедельника-2020»

Электронный дискаунтер «Ситилинк» подвел итоги федеральной акции «Киберпонедельник».

По данным компании, количество заказов в Нижнем Новгороде во время распродажи увеличилось на 13% по сравнению со средним показателем января. Средний чек вырос на 7% (по сравнению с прошлогодней акцией).

Сумма самой дорогой покупки в сегменте b2с составила 115 500 рублей. Заказ состоял из одной позиции.

«Доля региональных покупок во время акции составила порядка 80%, – поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – По количеству оформленных и выкупленных заказов Нижний Новгород занял 3 место в ТОП-10 городов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Это свидетельствует о высокой покупательской активности жителей столицы Поволжья».

Наибольшим спросом среди покупателей в городе во время прошедшего «Киберпонедельника» пользовались товары для компьютеров: накопители SSD, картриджи, модули памяти, материнские платы, наушники и гарнитуры, кабели, шлейфы, переходники. Второе место по уровню спроса заняли сотовые телефоны. Третье – мониторы, ноутбуки и телевизоры.

О компании

«Ситилинк» – российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).

7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой.

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