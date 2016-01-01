Сколько стоит медосмотр?

Взяться за перо меня побудили два случая по медицинской тематике, произошедшие почти в одно и то же время совсем недавно.
Итак, первый случай. Моя родственница нашла новую работу, где ей предложили пройти медицинский осмотр в поликлинике. Возвратившись из нее, она сообщила мне, что медосмотр обошёлся в 3500 рублей. Хотя работа в офисе, а не в угольной шахте или в карьере. Я не поверил своим ушам, зная, что МРОТ в Иркутске 8 тысяч с небольшим. А величина прожиточного минимума около 10 тысяч. И решил сам выяснить, за что же это такая большая цена? Я обратился в отделение профилактики поликлиники, где и проходят медицинский осмотр. Откуда меня направили к главному врачу медучреждения. Выслушав меня, главный врач пояснил, что денежными средствами распоряжается страховая компания, а не он. Опять вездесущая страховая компания, которая не лечит, не проводит профилактику заболеваний, не делает медицинский осмотр, а только занимается финансовой стороной, а её служащие получают за это зарплату. В советское время не было страховых компаний, а здравоохранение было на высоком уровне.
Неудовлетворённый ответом, я решил посмотреть информацию в интернете по этому вопросу. А именно – поднял приказ Минздрава РФ от 12.04.2011 года № 302Н, в котором фигурирует сумма медосмотра в Иркутской области 3 500 рублей, хотя в некоторых соседних областях она составляет 2 000 рублей? Чем же Иркутская область «прогневала» МЗ РФ? А также я узнал, что работодатель должен вернуть средства, потраченные на медосмотр, но на практике это бывает далеко не так.
Второй случай. 16 марта этого года в программе «Вести-Иркутск» на ТВ был показан сюжет, в котором городскую поликлинику города Бодайбо брали штурмом сезонные рабочие, приехавшие со всех уголков страны и ближнего зарубежья. Это была не эпидемия гриппа, не золотая лихорадка, так красочно описанная Джеком Лондоном. Оказывается, будущие старатели не могут попасть на медицинский осмотр. Диктор объясняет, что люди занимают очередь с вечера, в поликлинике нехватка врачей и т.д. и т.п. Для страховой компании, если они держатели денежных средств, эти медосмотры просто Клондайк! В советское время медосмотр сезонные рабочие проходили по месту постоянного жительства и заключения привозили с собой. Ведь при медосмотре могут быть выявлены заболевания, которые являются противопоказаниями для работы горняком.
В медицине существуют два вида медосмотра. Первый – при поступлении на работу и второй – профосмотр. В прежние времена на предприятия, будь то шахта или карьер, приезжала бригада врачей, обследовала и проводила профилактический медицинский осмотр рабочих (проработавших год или два, в зависимости от вредности условий труда) для установления влияния вредных факторов на организм человека. В этом случае после прохождения медосмотра составлялись акты с рекомендациями, кому необходимо лечение в отделениях профпатологии, санаторно-курортное лечение, лечение в профилакториях, диета и т.д.
Возникает вопрос: «Обязательно ли проходить медосмотр при приёме на работу?» В интернете нахожу: «Если речь идёт о должностях, не связанных с профвредностью, и исполнение обязанностей не требуют особого уровня здоровья, то отказ в трудоустройстве по причине непройденного осмотра может быть признан нарушением законодательства».
Что касается оплаты за медосмотры, думается, необходим строго дифференцированный подход. За медосмотр при приёме на работу без вредностей одна цена, при профосмотрах с профвредностью с составлением актов и рекомендациями, – другая. Почему-то в Иркутской области этот подход не соблюдается, и плату за простой медосмотр берут по верхней планке.
Хотя в конституции РФ статья № 41 гласит: «1. Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно, за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств создающих угрозу для жизни и здоровья людей влечёт за собой ответственность в соответствии с ФЗ».
Профессия врача самая гуманная в мире, и в ней не должно быть места для бизнеса, они не совместимы по сути. Молодой начинающий врач даёт клятву Гиппократа, которая гласит: «Беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, всегда помнить об ответственности перед народом».
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