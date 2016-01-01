Разбой в иркутских лесах

Прочитав статью редактора вашей газеты А. Выборова «Лес – наше богатство?», хочу продолжить эту болезненную тему.

Начну издалека. После Великой Отечественной войны полстраны лежало в руинах. Для её восстановления, в первую очередь жилья, необходимо было много лесоматериалов. В срочном порядке было создано Министерство лесной и целлюлёзно-бумажной промышленности, которое возглавил Г. М. Орлов, с очень большими полномочиями. Правительственный поезд, на котором курсировал министр со специалистами по всей стране, останавливался в городах областей, богатых лесными угодьями. Глава отрасли проводил совещания с руководством областей, районов, директорами леспромхозов, лесхозов и т. д., где решались проблемы отрасли.

Мой отец, 32-летний директор ремонтно-механического завода в Вологодской области, был вызван к министру в вагон. Как отец потом вспоминал, министр встретил его за завтраком, который состоял из деревенского творога и кофе. Он пригласил отца к столу со словами: «Кушайте творог, он очень полезен». Беседа касалась работы завода, строительства новых цехов и увеличения плана выпуска техники для лесной отрасли.

При прощании Г. М. Орлов заметил, что на отце было ветхое пальто, и дал распоряжение, чтобы ему выдали отрез сукна (после войны всё это было в страшном дефиците). Можно только представить, с каким энтузиазмом после такого приёма работал молодой директор!

В то время ремонт тракторов и другой техники из-за дефицита запчастей и горючего было делом непростым. Наши инженеры разработали газогенераторные установки, на которых в качестве горючего использовались дрова. При сгорании их без доступа воздуха выделялся газ, на нём и работали двигатели.

Министерством в то время была проделана огромная работа: были созданы новые леспромхозы, лесхозы, сплавные конторы, ДОКи, ремонтно-механические заводы. Была создана стройная система: леспромхозы заготавливали и обрабатывали древесину, лесхозы сажали саженцы хвойных деревьев, убирали сухостой на дрова, РМЗ ремонтировали технику.

И в нашей области, в которой сосредоточено чуть ли не четверть лесных угодий страны, было создано всё для этого. В Иркутске был открыт лесотехнический техникум, который готовил специалистов для отрасли.

Конечно, не всё было благополучно в лесном комплексе и в то время: не хватало трелёвочных тракторов, челюстных погрузчиков, лесовозов, ремонтные заводы плохо снабжались запчастями. В 1964 году в «Известиях» даже вышла статья под броским заголовком «Разбой в Иркутских лесах», где были описаны случаи нарушения технологии лесозаготовок, эксплуатации техники и её ремонта. Тогда, помнится, руководитель государства Н. С. Хрущёв, прочитав эту статью, дал указание компетентным органам разобраться и наказать виновных. Хотя нарушения-то те были – не чета нынешним.

Кто бы мог тогда подумать, в то тяжёлое послевоенное время, что настоящий разбой в иркутских лесах наступит позднее, в, казалось бы, благополучные времена – в 90-е годы, и продолжится по сей день!? Ведь сейчас у нас в стране полностью разрушена система лесопользования и лесовосстановления. Зато день и ночь по дорогам нашей области бесконтрольно едут гружённые незаконно срубленным лесом лесовозы. Многое вывозится в Китай, в котором, кстати, принят закон о запрете вырубки леса в течение 50 лет – своё-то они берегут!

И в Иркутской области только в 2015 году было создано министерство лесного комплекса. Видно, совсем некому сейчас у нас в стране разобраться в этом лесном бардаке и наказать виновных...