Пройти войну и остаться человеком

Мой отец Василий Андреевич Белозерцев – очень скромный и простой человек. О нём не писали в газетах, и сам он не любил вспоминать о войне. Я хочу восполнить этот пробел и рассказать о его непростой судьбе, которая неразрывно связана с историей нашей страны.
Он родился и вырос в селе Большое Голоустное Иркутского района. Отсюда же его, семнадцатилетнего паренька, в ноябре 1943 года призвали в армию. И сразу же их военную часть отправили на границу с Китаем, в Маньчжурию.
В мою детскую память врезались несколько рассказов отца об этих военных годах. Солдаты мёрзли и голодали, как он говорил, из-за «вредителей и провокаторов». Многие умирали, даже не побывав в боях. Василия Андреевича от голодной смерти спасло то, что он, преодолевая отвращение, ел мясо тушканчиков. А свою пайку отдавал односельчанину Петру Бахаеву, который до глубокой старости был благодарен отцу за спасение. Думаю, что именно спасённая человеческая жизнь, а не число убитых врагов – главный военный подвиг солдата Белозерцева.
В 1945 году военную часть отца пешим порядком в жару по безводной степи переправили к месту новой дислокации. Отец вспоминал, как снайперы простреливали бочки с водой, и многие из однополчан не дошли до места назначения. Воду пили даже из редких лужиц – процеживали через тряпицы мутную жижу, по которой уже прошли люди, лошади, машины... Измотанных их сразу же бросили на Хайларский укрепрайон. Василий Андреевич был пулемётчиком, в звании старшего сержанта. На войне как на войне, и, очевидно, на его счету было немало убитых японских солдат. Зная его миролюбивый и незлобивый характер, в это сегодня трудно поверить. При взятии Хайларских высот полегло много наших солдат, отца от смерти спасла каска, от которой рикошетом отлетела пуля.
Японские солдаты, прикованные к пулемётам, бились насмерть, и две цепи наступавших наших парней полегли смертью храбрых. Отец со своим взводом наступал в третьей цепи, и ему повезло выжить в этой страшной «мясорубке», которая длилась всего 12 дней, но унесла тысячи жизней. Помню рассказ отца о том, как они занимали китайские деревни. Местные жители прятались в землянках, и среди них также спасались переодетые в женское платье японцы. Они знали, что советские солдаты не воюют с женщинами, детьми и стариками. Японские вояки стреляли в наших бойцов из-под женских платьев...
Для отца военная служба закончилась только в 1950 году. За боевые заслуги он награждён многими медалями и орденом Отечественной войны второй степени.
В мирное время трудился в родной деревне, работал трактористом, дизелистом. Где бы он ни работал, его везде ценили и уважали за честность, скромность и порядочность, награждали многочисленными грамотами и благодарностями.
Односельчане никогда не забывают поздравить Василия Андреевича с Днём Победы и днём рождения. И хочется поблагодарить всех неравнодушных жителей Большого Голоустного за то, что не забывают отца, а также выразить благодарность социальным работникам Зое Бартановой и Наталье Шантуевой за чуткое отношение к ветеранам, пожелать им доброго здоровья и счастья.
На фото: В. А. Белозерцев (справа) во время войны
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