Прошу разъяснить

Здравствуйте, уважаемая редакция! В течение нескольких лет я являюсь вашей постоянной читательницей и прошу помочь мне разрешить некоторые вопросы по газу.

Сейчас по всей России часто происходят аварии в домах с газовым оборудованием. Чтобы этого не происходило, я считаю, нужно вернуться к прежней практике, когда периодически сотрудники компаний, поставляющих газ, приходили проверять газовые плиты. В абонентской книжке обязательно делалась запись о проверке; и тем, кто её не проходил, могли отключить газ. С этим вопросом я обращалась в горгаз, там мне ответили, что нет проблем – звоните, и к вам приедут и проверят. Но за это надо заплатить (примерно 500 рублей). Но не все жильцы могут заплатить – у многих просто нет денег.

В горгазе говорят, что у сотрудников маленькая зарплата и не хватает работников. Но ведь можно поднять стоимость 1 куб. м. газа до 60–70 рублей (раньше мы платили по 94,49 руб.) и сделать обязательную проверку!

Стоимость газа за 1 куб. м.: 2008 год – 20 руб., 2010 – 28,52 руб., 2011 – 31,91 руб., 2012 – 84,37 руб., 2013 – 94,49 руб., 2015 – 51,94 руб., 2017 – 53,95 руб.

Второй вопрос – по газовому счётчику. Когда я поставила газовый счётчик десять лет назад, оплата за потребление газа сразу снизилась. Через пять лет он перестал работать. Я позвонила в горгаз, пришёл его представитель и за сто рублей заменил в счётчике батарейку. И я эксплуатировала счётчик ещё пять лет. Сейчас мне в горгазе ответили, что услугу по замене батареек они не оказывают, так как у них нет на это разрешения.

Мне, пенсионерке, пришлось покупать новый счётчик за 2700 руб. (с установкой получилось 3500 руб.). А если новый счётчик выйдет из строя раньше?..

Можно ли как-то решить вопросы с заменой батареек в газовом счётчике и снизить цену на эти приборы для пенсионеров?

Думаю, что эти вопросы актуальны для многих жителей.

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