Пластическая смерть

Эта красивая женщина на снимке, Татьяна, ещё менее года назад была здоровым и жизнерадостным человеком, но в сентябре 2017 года на операционном столе у иркутского пластического хирурга Игоря Куклина из ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» она сначала впала в кому, а 22 октября умерла.

В коматозное состояние 54-летняя пациентка со слов врачей впала после введения анестезиологом препарата «Промедол». Три недели она находилась в коме второй степени, а потом скончалась в результате массивной тромбоэмболии лёгочной артерии, острой сердечно-лёгочной недостаточности. Следует заметить, что это была уже вторая операция в этом «научном центре» у пластического хирурга. Первая, по липосакции, состоялась в марте 2017 года, после чего у Татьяны возникло расхождение краёв раны послеоперационного шва, образовался свищ.

Следственное управление СК РФ по Иркутской области по факту смерти пациентки в июне нынешнего года завело уголовное дело в отношении врачей отделения пластической хирургии ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии». Но до этого почти девять месяцев после смерти матери её сын Григорий вёл настоящую борьбу по восстановлению справедливости и наказанию виновных. Молодой человек собирал и продолжает собирать подписи под петицией на сайте change.org с требованием объективного подхода в расследовании обстоятельств смерти у пластического хирурга Игоря Куклина и инициирует различные проверки. Так, территориальным управлением Росздравнадзора была проведена комиссионная проверка, выявившая нарушения требований Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», нарушения в работе врачебной комиссии ИНЦХТ, нарушения Правил предоставления платных медицинских услуг. Также установлены дефекты ведения медицинской документации.

На сегодня отделение пластической хирургии в ИНЦХТ реорганизовано, уголовное дело возбуждено, но «знаменитый иркутский пластический хирург» Игорь Куклин продолжает свою активную деятельность уже в частной клинике, активно пропагандирует свои услуги в социальных сетях и отказывается комментировать произошедшее представителям СМИ.

Между тем, одно из уже определённых нарушений, выявленных Роздравнадзором, состоит в том, что при введении пациентке препаратов в момент реанимации не были учтены наличие таких заболеваний, как сахарный диабет 2-го типа и гипертония.

Что касается самой операции, после которой женщины не стало, то в её ходе были допущены нарушения. Как в части оказания реанимационной помощи, так и в части проведения самой хирургической операции: не обеспечена адекватная анестезия, не обеспечен ЭКГ-мониторинг и контроль артериального давления, подтверждены факты отсутствия указаний анестезиолога-реаниматолога на момент остановки сердца и т. д. В записях отсутствуют оценки сердечной и дыхательной деятельности при появлении у больной признаков гипоксии. Кроме того, многие факты говорят о намерении врачей скрыть истинные причины наступления смерти Татьяны.

Перечень нарушений в заключении экспертов занял не одну страницу печатного текста. И следственный комитет сейчас с этим разбирается. Сегодня, параллельно с официальным следствием, родственники погибшей проводят собственное расследование в попытках доказать некомпетентность, непрофессионализм и корыстные мотивы пластических хирургов этого государственного учреждения.

И уже есть свидетели, которые не в сухих терминах, а на собственном опыте убедительно доказывают, что, к примеру, нарушения Правил предоставления платных медицинских услуг действительно имели место в отделении пластической хирургии; что деньги, минуя кассу учреждения, попадали в руки Куклина, который, вне всякого сомнения, делился ими с причастными к операции лицами и руководством ФГБНУ ИНЦХТ, которое закрывало глаза на все выявленные нарушения.

Правда, вот одному из пациентов повезло. Может быть, даже больше, чем он сам себе представляет. Это когда он отказался от услуг доктора Куклина, после того как ему прямым текстом заявили, что не предоставят платёжные документы, необходимые для возврата налогового вычета о полной оплате стоимости услуг и готовы выдать отчёт лишь о небольшой части от всей суммы оплаты за операцию. А ведь стоимость операций в этой сфере платной хирургии измеряется шестизначными цифрами. Сокрытие ведёт к неуплате налоговых платежей, что уже само по себе является уголовным преступлением.

Так, например, липосакция той же Татьяне обошлась в 150 тысяч рублей, но через кассу были переведены лишь 38 тысяч, остальные 112 тысяч были переданы пациенткой Игорю Куклину лично в руки. А если учесть, что такие операции поставлены на поток и в тот день Татьяна была далеко не единственной клиенткой этой клиники, нетрудно представить и уровень алчности врачей, и степень их заинтересованности в оперативном проведении хирургического вмешательства. Вот только расплачиваться за всё это пациентам порой приходиться самым дорогим, что у них есть – своими жизнями.

Можно много и долго рассказывать о причинах и следствии того, что произошло в ту злосчастную прошлогоднюю осень. Объективные факты преступных действий установлены, в рамках уголовного дела Следственный комитет, надеемся, расставит все точки над «i», виновные будут наказаны в соответствии с законом. Но человека не вернёшь, а боль потери навсегда останется в сердцах родных и близких погибшей.

Говорят, что у каждого врача есть своё персональное кладбище пациентов. Да, есть. Да, медицина не всесильна. Но это в случаях, когда человека нельзя спасти в силу тяжёлого заболевания, полученных травм, возрастных изменений. Здесь совсем другой случай – ведь пластическая медицина призвана улучшить то, что имеется у практически здоровых людей.

Кладбище пластической медицины Игоря Куклина пополняется здоровыми, молодыми людьми. Давайте вспомним слова из врачебной клятвы, выражающей главные морально-этические принципы врача: «Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости». Проще говоря: «Не навреди». В этих словах вся суть утраченного им врачебного реноме. И дальше цитата: «Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому». Другими словами: «Получишь по заслугам».

И мы надеемся, что общими усилиями нам удастся предотвратить очередные смерти на хирургическом столе у Куклина со товарищи, приостановить их деятельность и пресечь случаи, когда ваша мать, сестра, супруга, полная сил и планов на будущее, желания жить, не вернётся домой из больницы, «благодаря» всему вышесказанному.

И давайте не будем всецело верить уже доставшей всех рекламе о чудодейственной и, как правило, платной медицине – настоящие истинные врачи творят свои «чудеса» по исцелению пациентов за государевы деньги и без лишних слов. Или вы всё ещё верите, что «знаменитый иркутский пластический хирург» без проблем избавит вас от лишнего веса или грамотно проведёт коррекцию других частей вашего тела?

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