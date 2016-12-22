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Откуда такая чёрствость?
|Тамара Викторовна ПЛОТНИКОВА, пенсионерка
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В День Конституции, 12 декабря, я сопровождала своего онкобольного брата из Тулуна в Иркутск на рейсовом автобусе маршрута Братск – Иркутск («Икарус», № ВА 402). Время в пути – 7 часов и только одна остановка на 10 минут у придорожного кафе. Мы зашли выпить чаю, и только сели за стол, как автобус без всякого объявления поехал снова на маршрут. Люди выскакивали из кафе, не допив свой чай, кричали, махали руками, бегом догоняли притормозивший автобус уже на выезде на трассу. Мы с братом едва успели (он после этой гонки едва дышал). А если бы остались? Жуть!
Зато в Иркутск мы приехали на час раньше. И зачем нужна была эта гонка?
Я спросила водителя, зачем он так поступил? Он без тени смущения заявил: «Вас 50 человек ждали, а вы сидите, чай пьёте!» Позже я пыталась хоть что-то прояснить у диспетчера в присутствии этого же шофёра. Они оба, ничуть не смущаясь и не извиняясь, посоветовали мне писать заявление, если меня что-то не устраивает в этом маршруте. (Куда и кому, конечно же, не сказали.)
Получается, что водителю (да и диспетчеру) всё равно – довезут они своих пассажиров до места назначения или нет? А где же человеческое отношение к людям? Получается, что не осталось его в современном XXI веке? Всё торопимся, спешим. Не успел – оставайся на обочине, как обломок от машины!
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Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
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«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
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В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке...
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года ...
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные...
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Вот уж правду говорят – «красиво жить не запретишь!» – такой вывод можно сделать из недавно опубликованного рейтинга известного туристического сервиса «Туту.ру» о наиболее дорогих авиабилетах, приобретенных н...
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...
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Около 100 медалей СССР и Российской Федерации дают право их обладателям на получения звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) составил список таких медалей.
Более 70 орденов Российской Федерации и СССР гарантируют их владельцам право на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) приводит список таких орденов.
Присвоение государственного почётного звания позволяет получить статус ветерана труда при выходе на пенсию. На сайте «Мои года» (moi-goda.ru) можно ознакомиться с перечнем этих званий.
Свыше 300 ведомственных наград Российской Федерации дают право на получение звания «Ветеран труда». Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) составил список таких наград.
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