Откуда такая чёрствость?

В День Конституции, 12 декабря, я сопровождала своего онкобольного брата из Тулуна в Иркутск на рейсовом автобусе маршрута Братск – Иркутск («Икарус», № ВА 402). Время в пути – 7 часов и только одна остановка на 10 минут у придорожного кафе. Мы зашли выпить чаю, и только сели за стол, как автобус без всякого объявления поехал снова на маршрут. Люди выскакивали из кафе, не допив свой чай, кричали, махали руками, бегом догоняли притормозивший автобус уже на выезде на трассу. Мы с братом едва успели (он после этой гонки едва дышал). А если бы остались? Жуть!

Зато в Иркутск мы приехали на час раньше. И зачем нужна была эта гонка?

Я спросила водителя, зачем он так поступил? Он без тени смущения заявил: «Вас 50 человек ждали, а вы сидите, чай пьёте!» Позже я пыталась хоть что-то прояснить у диспетчера в присутствии этого же шофёра. Они оба, ничуть не смущаясь и не извиняясь, посоветовали мне писать заявление, если меня что-то не устраивает в этом маршруте. (Куда и кому, конечно же, не сказали.)

Получается, что водителю (да и диспетчеру) всё равно – довезут они своих пассажиров до места назначения или нет? А где же человеческое отношение к людям? Получается, что не осталось его в современном XXI веке? Всё торопимся, спешим. Не успел – оставайся на обочине, как обломок от машины!

Я много лет проработала в автоуправлении, приходилось работать и с жалобами пассажиров, но таких случаев у нас раньше не наблюдалось.