Однобокая «комфортная среда»

У нас на бульваре Постышева, между домами № 16 и 18, вроде бы сделали хорошее дело: по программе города Иркутска «Комфортная среда» положили асфальт. Но при этом изъездили весь газон, уничтожив там всякую растительность, оставили изрытой и забросанной бетонными блоками и кусками старого асфальта придомовую автостоянку.

Выполнения обещания строителей, что всё это будет исправлено, мы так и не дождались – они лишь проехались бульдозером по газонам у дома № 16 да так всё и оставили. Вот и получается, что городская программа «Комфортная среда» вышла возле наших домов какой-то однобокой. И никому теперь до этого нет дела.