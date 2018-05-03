О тех, кто жил и погиб во имя нас

9 мая 2018 года исполняется 33 года центральной Аллее ветеранов Великой Отечественной войны в парке Авиаторов между микрорайонами Байкальский и Солнечный, созданной в 1985 году в честь 40-летия Великой Победы.

Посаженные тогда общественностью нашего микрорайона совместно с участниками Великой Отечественной войны берёзки, символизировавшие выстроившихся в две шеренги солдат, не вернувшихся с фронта, долгое время радовали проезжающих мимо горожан и жителей нашего микрорайона – для многих эта аллея стала как вечный огонь, как бессмертный полк, стоящий в почётном карауле.

Радовали, пока дельцы от «современной градостроительной концепции» не стали уничтожать этот созданный народом живой символ 40-летия Победы.

У нас, местных жителей двух этих микрорайонов, просто душа болит за судьбу этой полноценной парковой зоны, так как здесь, в защитной, якобы, общественной лесополосе, в рукотворном парке из сотен пихтовых и лиственничных деревьев уже несколько лет ведётся варварская застройка «плодами современной цивилизации» – автомагазинами, ресторанами и бассейном. И таким вот вандальным способом Аллею ветеранов в течение ряда лет саму превратили в израненного ветерана.

Сначала исчезла стела с изображением символа победы «Георгиевская лента» с надписью «Аллея ветеранов», там демонтировали освещение, а чуть позже срезали и стойки светильников. Потом со стороны ул. Ширямова начальную часть аллеи заняли постройки разрастающегося ресторана «Фианит», а со стороны ул. Дыбовского во время реконструкции перекрёстка и строительства коллектора для бассейна было уничтожено 80 метров насаждений и асфальтового покрытия. На их месте теперь возвышается канализационный колодец, оскверняя это памятное место зловонием.

В парке целенаправленно стали портить берёзы, асфальт, мостик. Остатки от распиленных тополей, обрезанные ветки и сухая трава не убираются, что создаёт пожароопасную ситуацию. Сама аллея и парк как общественное памятное место специализированными городскими службами не обслуживается, патрулирование там не проводится.

В связи со всем этим творящимся бардаком от имени общественности наших микрорайонов ещё 6 апреля 2017 года, в администрацию Октябрьского округа Иркутска было подано заявление (вх. № 702-05-298/7) с предложением включить нашу Аллею ветеранов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в перечень общественных пространств города. А для удобства посещения этого памятного места мы предлагали благоустроить лесную тропинку к лиственничной аллее, которая начинается около кольцевой развязки плотины ГЭС.

С тех пор прошло уже более года, но и по сей день «Аллея ветеранов ВОВ» не внесена в перечень общественных территорий Иркутска, планируемых к восстановлению и благоустройству в 2018 – 2022 годах, а мы ни от мэрии, ни от администрации Октябрьского округа так и не дождались вразумительных ответов о дальнейшей судьбе этого памятного для жителей наших микрорайонов места.

Просим считать эту публикацию ещё одним официальным обращением в адрес городских властей, а всех неравнодушных граждан, кому дорога память о наших ветеранах и кому небезразлична судьба аллеи, звонить нам по телефону 22-48-22 для выработки совместных решений по сохранению и развитию этой зоны отдыха.

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